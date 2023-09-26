Genç Yetenek EmreMu'dan İlk Şarkı: 'Sen de Seviyorsun' Tüm Dijital Platformlarda!

Genç şarkıcı EmreMu, ilk şarkısı olan "Sen de Seviyorsun"u müzikseverlerle buluşturdu. Müziğe çok küçük yaşta ilgi duymaya başlamış olan EmreMu, uzun yıllar kurumsal bir kariyerin içinde bulunduktan sonra ilk çalışması olan bu şarkısını tüm dijital müzik platformlarında yayınladı.

MİRKELAM KONSERİ TÜM HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünden etkilenen EmreMu, müzik dünyasına girmeye bir konserde karar veriyor. Bir Mirkelam konserinde kavga eden bir çiftin müziğin başlamasıyla kavgadan vazgeçişlerini ve sarıldığını gören EmreMu, müziğin sihrine bir kez daha o konserde inandığını ve tüm kariyerini geride bırakıp müziği profesyonel olarak yapmaya karar verdiğini dile getiriyor.

EMREMU’DAN KÜSLERİ BARIŞTIRAN ŞARKI

Sözü ve müziği EmreMu’ya ait olan “Sen de Seviyorsun”un özel bir hikayesi de var. Yıllar önce sevgili olan fakat ayrılan iki yakın arkadaşı için bu şarkıyı yazan EmreMu, şarkısıyla çifti barıştırmayı başarmış. Bu yüzden “ayrılanları barıştıran” diye tanımladığı şarkısıyla EmreMu, uzun yıllardır ayrı kaldığı müzikseverlerle kavuşmanın heyecanını yaşıyor.