Genç seyyahlar, 'İstanbul'un Seyyahı Seyyah'ın İstanbul'u' projesiyle İstanbul'u anlatacak

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMV) tarafından yürütülen "İstanbul'un Seyyahı Seyyah'ın İstanbul'u" projesi tanıtıldı.

KÜLTÜR-SANAT 09.05.2022, 20:37
Genç seyyahlar, 'İstanbul'un Seyyahı Seyyah'ın İstanbul'u' projesiyle İstanbul'u anlatacak

FSMVÜ Üsküdar Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan üniversitenin rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, seyahatin çok yönlü bir kavram olduğunu söyledi.

Seyahat kültürü ve edebiyatının varlığına dikkati çeken Andı, "Seyahat, pek çok insani faaliyet alanında ilmekler atan bir odak nokta. Bir tarafında da İstanbul var. İstanbul, nice seyyahların, seyahatlerin ilgi odağı, mekanı olmuş. İstanbul'u bir masal ülkesi gibi gezmişler ve bize anlatmışlar eserlerinde." dedi.

Bu topraklardan çıkan en önemli seyyahlardan Evliya Çelebi'nin de bilinirliğinin bugün bir tartışma konusu olduğuna dikkati çeken Andı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her insani etkinlik alanı gibi, seyahat de bir bakış açısını, hatta arkasında bir ideolojiyi barındıran bir etkinliktir. Ne için, ne adına yaptığınız seyahatin bizzat kendisinden çok daha önemlidir. Bizim ders kitaplarımız Evliya Çelebi'yi bilmez ya da yakın zamana kadar bildirmez diyebiliriz. Bilse ve bildirse de Evliya Çelebi, alelade şeyler, tuhaf masallar anlatan, okunup inanılmayacak şeyler söyleyen, mübalağacı Osmanlı gezgini olarak anlatılmıştır. Bu yüzden bakış açımız sağlıklı değildir."

"Evliya Çelebi'nin 17. yüzyıl İstanbul'unu projede temel aldık"

Projenin koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İlhami Danış da Evliya Çelebi'nin İstanbul'u en iyi yaşayan ve anlatan seyyahların başında geldiğini söyledi.

Danış, "İstanbul'un Seyyahı Seyyah'ın İstanbul'u" projesini, Evliya Çelebi'nin İstanbul'u üzerine kurguladıklarının altını çizerek, projeye başlamadan önce İstanbul Kalkınma Ajansı ile İstanbullularla ilgili araştırmalar yaptıklarını ifade etti.

Projenin içeriğinden bahseden Danış, şunları kaydetti:

"Evliya Çelebi, 17. yüzyılda İstanbul'da doğdu ve büyüdü. Seyahatname'nin birinci cildini tamamen İstanbul'a ayırdı. Bu anlamda Evliya Çelebi'yi referans alarak, 17. yüzyıl İstanbul'unu da projede temel aldık. Her ne kadar Çelebi'nin İstanbul'una dair bir minyatür yoksa da İstanbul'un tarihine dair birçok minyatür ve gravür var. Biz de bunu 21. yüzyıla adapte ettik. 21. yüzyılda genç seyyahlar İstanbul'u gezecek, 17. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar İstanbul'un dönüşümünü görecekler. 17. yüzyılın İstanbul'una daha farklı bir perspektifle bakacaklar ve kendi seyahatnamelerini oluşturacaklar. Daha sonra o dönemdeki minyatür ve gravürü, 21. yüzyılda yaratıcı endüstri bağlamında animasyon ve kısa film şekilde kurgulayacağız. Dolayısıyla proje kapsamında 96 öğrenciyle beraber İstanbul'u deneyimleyeceğiz ve projenin çıktısını hem seyahatname metni hem de kısa film, animasyon film şeklinde ürüne dönüştüreceğiz."

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Danış, eylülde proje kapsamında yaratıcı yazarlık atölyesine başlayacaklarına işaret ederek, kısa film, animasyon atölyelerinin yanı sıra bölge olarak Fatih, Üsküdar, Eyüp'te Evliya Çelebi'nin anlatısından yola çıkarak bir gezi rotası çizeceklerini anlattı.

Atölye çalışmalarının ve gezi programlarının eylülden, 2023'ünocak ayına kadar devam edeceğini kaydeden Danış, 2023 Şubat'ta projenin kapanışının yapılacağını sözlerine ekledi.

Programa konuk olan Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da bu tarz projelerin çok anlamlı olduğunu belirterek, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

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