GENÇ ŞARKICI CEREN “ÖPÜCÜK”LERİ TOPLAMAYA GELİYOR.

Müziğe hayatının her anında yer vererek bir yaşam biçimine dönüştüren Ceren, müzik piyasasına ilk adımını attı. Uzun zamandan beri aldığı şan ve müzik eğitimleri ile kendini geliştiren ve müzik alanında hedeflerinin birini daha gerçekleştiren genç şarkıcı, ilk teklisi “Öpücük” ile iz bırakacağa benziyor.

Klipte Kemal Doğulu ve Gülşah Saraçoğlu İmzası

Söz ve müziği 90’lar esintili “Galaksi”yle 2020 yazının hit’lerinden biriyle büyük bir başarı elde eden Ece Mumay’a ait olan, düzenlemesi Semih Gönder tarafında yapılan “Öpücük” şarkısının klibi ise Kemal Doğulu imzası taşıyor.

Şarkının enerjisini yansıtan klipte sempatik tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcının saç makyaj tasarımı Kemal Doğulu’ya kostüm tasarımı ise Gülşah Saraçoğlu’na ait. Uzun zamandır dans dersleri alan Ceren’in profesyonel dansçılar ile birlikte dans ettiği sahneler beğeni toplarken, klibin çekimleri yaklaşık 14 saat sürdü.

Tarzıyla da gözleri üzerine çeviren Ceren’in Alim Yapım etiketiyle çıkan ilk teklisi Öpücük, 6 Kasım’da tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında yerini aldı.