Genç girişimci 159 ressamın eserlerini dijital platformda dünyayla buluşturuyor

Kartepe ilçesinde turizm fotoğrafçılığı yaptığı dönemde Kovid-19 salgınının başlamasıyla alternatif iş arayışına giren 30 yaşındaki Aydemir, sosyal medya üzerinden karakalem çizimleri satmaya karar verdi.

Yoğun uğraşlar sonucu çoğu Kocaeli ve Türkiye'de yaşayan yerli ve yabancı 159 ressama ulaşan Aydemir, 2 yılda 100'ü aşkın ülkeye çoğunluğu portre olan karakalem çizimler gönderdi.

Her ay bine yakın sipariş alan Aydemir, çizim aşamalarının yer aldığı videoları da müşterilerine yolluyor.

Hakan Aydemir,, inovasyon, teknoloji ve dijital çağın hayatın bir parçası olduğunu, bu alanda eğitim aldığını söyledi.

Bilgi birikimini kullanmak için karakalem alanına yöneldiğini belirten Aydemir, bu yönde inovatif bir fikir geliştirdiğini anlattı.

Aydemir, sanatçılara ulaşmak ve ekibe katmak için çok çaba harcadığını aktararak, aralarında Rusya, Suriye ve İran uyrukluların bulunduğu 159 ressamla çalıştıklarını kaydetti.

Sanatçıların siparişleri, Kocaeli'deki ofisin dışında ağırlıklı olarak evlerinde hazırlayarak kendisine ulaştırdığını, daha sonra müşterilere gönderildiğini dile getiren Aydemir, şöyle konuştu:

"İnsanların sevdikleriyle olmayan fotoğraflarına ilişkin de çalışmalar yapıyoruz. Almanya'dan bir müşterimizin ailesinden birçok bireyle fotoğrafı yok. Elindeki bu kişilere ait fotoğrafları bize ulaştırdı ve bunları nasıl bir araya getirebileceğini sordu. Normalde bu tarz bir çalışmayı photoshopla yapabiliyorlar ama karakalemde bir mana ve el sanatı konusu var. Biz 12 kişinin fotoğraflarını bir araya getirerek tablo haline getirdik. Kendisi de çok mutlu oldu."

"Yılda 10 bini aşkın çalışmadan bahsediyoruz"

Aydemir, aylık 850'den fazla kargo gönderimi yaptıklarına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılda 10 bini aşkın çalışmadan bahsediyoruz. Birçok evin en güzel noktasında ressamlarımızın çizdiği çalışmalar asılı. Bu bizim için onur verici. 2 yıllık çalışmanın ardından şu ana kadar 100'ü aşkın ülkeye gönderim sağladık. Ayrıca sürekli olarak 20 ülkeye gönderim sağlıyoruz. Amacımız ileride global seviyede yükselmek ve tanınmak. Türkiye'de çok ciddi pazar yakaladık, çok güzel hamleler yaparak iyi bir noktaya geldik. İnternet ağını çok daha fazla kullanarak 'Karakalem Hediyem'i dünyaya tanıtmak istiyoruz. Arap dünyası için bir internet sitesi hazırlanıyor. Aynı zamanda Almanca ve İngilizce gibi dillerde de internet sitelerimiz olacak."