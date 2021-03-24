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GENÇ BİR YETENEK ECE ÇEVİK'TEN MÜZİK DÜNYASINA BAŞARILI GİRİŞ

Ece Çevik, İzmir doğumlu ve henüz on sekiz yaşında genç bir yetenek.

GENÇ BİR YETENEK ECE ÇEVİK'TEN MÜZİK DÜNYASINA BAŞARILI GİRİŞ

Çocukluğundan beri müziğe olan ilgisine öğretmenlerinden ve ailesinden aldığı destek sayesinde kendini bu alanda geliştiren, aynı zamanda Fatih Ertür’den de şan etiğimi alan Ece Çevik,  uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve müzikal kariyerinin ilk single’ı olan “Ümidi Kes” i müzik severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 

Sözleri Melda Gürbey’e, müziği ve aranjesi ise Tarık İster ‘e ait olan “Ümidi Kes” şarkısının mix’i Utku Ünsal ve masteringi ise Emre Kıral tarafından yapıldı. Klip yönetmenliğini ise Behzat Uygur üstlendi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Ece ÇevikMagazin Haberleri
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