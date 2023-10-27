Gelenekten Gelenler Sergisi Üsküdar'da açıldı

Gelenekten Gelenler Sergisi’nde Mesut Dikel ve talebelerinin sedef metal ahşap naht oygu eserleri sergide çok sayıda sanatseverle buluştu.

Üsküdar Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gelenekten Gelenler Sergisi’nde çok sayıda oygu eser Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde sanatseverin ziyaretine açıldı. Türkiye’deki önemli sedef ve naht ustalarından Mesut Dikel ve öğrencilerinin eserleri sergide sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Düzenlenen törende, sanatçı Mesut Dikel’in usta-çırak ilişkisiyle 2016 yılında başlattığı eğitimi başarıyla tamamlayan Abdullah Şanlı, Ahmet Ebubekir Kaba, Aykut Akınal, Batuhan Alpaslan, Dilek Tezcan, Gürsel Demir, Hülya Demirkan, Mesut Eroltekin, Muhammed Hüseyin Subaşıoğlu ve Osman Tavtay’a sedef-metal-ahşap naht oygu alanında, Semanur Yurtman Hisar’a ise tezhip alanında icazeti takdim edildi..

Açılışta konuşan Görsel Sanatlar Öğretmeni ve Hattat Mesut Dikel talebelerinin bu yolda çabalarına şahit olduğunu vurgulayarak, "Onların bu yolda çabalarına ben çok şahit oldum. Bu gayretlerimizi desteklediği için başta hocama Kuveyt Türk ailesi ve Aslan Demir Bey, sonra bize bu güzide mekânı ayarlayan Üsküdar Belediyesi’ne Hilmi Bey’e çok teşekkür ediyorum. Eserlerin hepsinin farklı hikâyeleri var hepsi özgün orijinal çalışma. Hocamızdan aldığımız şekilde aktarmaya gayret ettik, hatalarımız elbette vardır. Güzellik hepimizin içinde olduğu değerler. Bu değerleri sizler göresiniz, gözünüz temaşa eylesin diye duvarlara astık. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ise, "Üsküdar kültür ve sanat şehri. Biz bunu bir slogan olarak değil yaşayan ve yaşatan bir kurum olarak güzel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Gelenekten geleceğe sergimiz Mesut Dikel ve öğrencilerinin sergisi. Bu anlamda naht sanatı dediğimiz birbirinden değerli ürünlere ev sahipliği yapıyoruz. Tabii burada çocuk ve gençlerimizin icazetine şahit olduk. Bu bir bayrak yarışı. Selçuklulardan Osmanlılardan ve Cumhuriyetimizin 100 yılı bugüne gelen güzel bir silsile var. Bu Silsile bozulmadan yarınlara ulaşsın amacıyla biz de Kuveyt Türk ile beraber Üsküdar Belediyemizin ev sahipliğinde Üsküdar’ımıza güzel bir renk ve değer katan sergiye ev sahipliği yapmanın onur ve gururunu duyuyoruz" dedi.

Kürsüde söz alan Yazar Prof. Dr. Zeki Kuşoglu, "Burada gördüğünüz yalnız hat sanatı değil, hat sanatının çeşitli malzemelerle uygulanışıdır. Ben bizi öğrenmeden üniversiteden mezun olmuş bir kişiyim. Bunu yurt dışına gönderildiğim zaman anladım. Bize biz öğretilmemişiz. Öyleyse ne yapmak lazım? Ülkeme dönüp bunları öğrenmem lazım. Geldim ve o günün önemli insanlarından onları öğrendim. Ve Osmanlı’nın son 50 yılında yaşamış cumhuriyetin ilk 50 yılına yetişmiş olan insanların hayat hikayelerini yazdım. Ve bunların hayat hikayelerini basarak günümüzü inşa etmeye gayret ettik. Eğer bugün bunlar var ise bu genç nesillerin bu işe gönül vermeleri sayesindedir. Gönülsüz hiçbir şey olmuyor" dedi.

Serginin sponsoru Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir "Özel bir sergideyiz. Türk İslam sanatlarının önemli mihenk taşlarından birindeyiz. Bugün naht sanatının temsilcileri ile Zeki kuşoğlu hocamızın talebesi Mesut hocamızın yetiştirdiği 10 tane talebemizin icazet merasimindeyiz. Gelenekten geleceğe. Bu kültürel mirasımızı taşımanın ona destek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.