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Geleceğin parlayan yıldızı Cenk

Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan ve yorumuyla kendine hayran bırakan genç sanatçı, ilk teklisi olan “Yüzü Tanıdık Değil” ile müzikseverlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor.

Geleceğin parlayan yıldızı Cenk

Sözleri Yazgın Kaçak, müziği Galip Öztürk'e ait olan şarkının güçlü alt yapısında Yenal Yıldız'ın imzası var. Söylediği her şarkıya kendine has, özgün bir yorum katan Cenk, yeni şarkısıyla birlikte profesyonel müzik kariyerine de ilk adımı atmış oldu.

“İlk şarkımı aşktan ve ayrılıktan nasibini alan herkesin yüreğine emanet ediyorum” diyen Cenk yorumuyla ve tarzıyla geleceğin parlayan yıldızlarından olacak.

Yazgın Kaçak yönetmenliğinde çekilen klip Çatalca çevresi ve göllerinin yanı sıra Ormanlı köyünde yaklaşık 10 kişilik bir ekiple bir günde tamamlandı.

Cenk “Yüzü Tanıdık Değil” Foi Smash etiketiyle müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında!

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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