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GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLER, UMUT VEREN PAYLAŞIMLARI, İYİLİĞİ YARDIMLAŞMAYI ÖNEMSEYEN BAKIŞ AÇILARI VE GELECEĞE DAİR HEDEFLERİNİ PAYLAŞTI.

Platform ve Dernek Kurucu Başkanı , insan kaynakları ve iletişim uzmanı Ayşen Laçinel, yaptığı açılış konuşmasında, ‘Amacımız balık tutmayı öğretmek, üniversiteli gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, üreten gençlerin yanında olmak, güçlü, çalışan gençlik istihdam demek, güçlü toplum demek.’ dedi.

GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLER, UMUT VEREN PAYLAŞIMLARI, İYİLİĞİ YARDIMLAŞMAYI ÖNEMSEYEN BAKIŞ AÇILARI VE GELECEĞE DAİR HEDEFLERİNİ PAYLAŞTI.

Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Berat Bir ve Medipol Üniversitesi Kariyer Ofisi Müdürü Emre Urfalı’nın yaptığı etkinlikte, Platform üyelerinden,Devlet Tiyatroları Geçmiş Dönem Genel Müdürü - oyuncu, Sanata Evet Lideri Tamer Levent, TÜV SÜD Türkiye CEO’su Emre Büyükkalfa, KFC Mena/ Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Betül Yalçın Emlek, gençlere  kariyer yolculuklarıını anlattı.

Kendini farketmenin, farkındalığın,hayal kurmanın ve hedeflerinin peşinden gitmenin çabanın önemini vurgulayan mesajlar verdi.

Bilgi Üniversitesi Konsey ve Burs Sorumlusu Emine Çağan, gençlerin yeteneklerinin ve çalışmalarının,önemini vurguladı.

Marmara Üniversitesi,Medipol Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Biruni Üniversitesi,Sakarya Üniversitesi,İstanbul Üniversitesinden öğrenci temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, üretmenin, gelişimin, yardımlaşma ve çabanın, iyiliğin önemi vurgulandı. Geleceğimiz olan gençlerin hayata, ülkelerine olan inançları, çalışma ve üretme istekleri, çabaları umut verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ayşen LaçinelProf. Dr. Berat BirMedipol ÜniversitesiEmre UrfalıTamer LeventEmre BüyükkalfaBetül Yalçın EmlekBilgi ÜniversitesiEmine ÇağanMarmara ÜniversitesiBiruni ÜniversitesiSakarya Üniversitesiİstanbul Üniversitesi
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