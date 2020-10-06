GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLER, UMUT VEREN PAYLAŞIMLARI, İYİLİĞİ YARDIMLAŞMAYI ÖNEMSEYEN BAKIŞ AÇILARI VE GELECEĞE DAİR HEDEFLERİNİ PAYLAŞTI. Platform ve Dernek Kurucu Başkanı , insan kaynakları ve iletişim uzmanı Ayşen Laçinel, yaptığı açılış konuşmasında, ‘Amacımız balık tutmayı öğretmek, üniversiteli gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, üreten gençlerin yanında olmak, güçlü, çalışan gençlik istihdam demek, güçlü toplum demek.’ dedi.

06 Ekim 2020 Salı 16:15