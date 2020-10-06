GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLER, UMUT VEREN PAYLAŞIMLARI, İYİLİĞİ YARDIMLAŞMAYI ÖNEMSEYEN BAKIŞ AÇILARI VE GELECEĞE DAİR HEDEFLERİNİ PAYLAŞTI.

Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Berat Bir ve Medipol Üniversitesi Kariyer Ofisi Müdürü Emre Urfalı’nın yaptığı etkinlikte, Platform üyelerinden,Devlet Tiyatroları Geçmiş Dönem Genel Müdürü - oyuncu, Sanata Evet Lideri Tamer Levent, TÜV SÜD Türkiye CEO’su Emre Büyükkalfa, KFC Mena/ Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Betül Yalçın Emlek, gençlere kariyer yolculuklarıını anlattı.
Kendini farketmenin, farkındalığın,hayal kurmanın ve hedeflerinin peşinden gitmenin çabanın önemini vurgulayan mesajlar verdi.
Bilgi Üniversitesi Konsey ve Burs Sorumlusu Emine Çağan, gençlerin yeteneklerinin ve çalışmalarının,önemini vurguladı.
Marmara Üniversitesi,Medipol Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Biruni Üniversitesi,Sakarya Üniversitesi,İstanbul Üniversitesinden öğrenci temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, üretmenin, gelişimin, yardımlaşma ve çabanın, iyiliğin önemi vurgulandı. Geleceğimiz olan gençlerin hayata, ülkelerine olan inançları, çalışma ve üretme istekleri, çabaları umut verdi.