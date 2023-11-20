Gece Yolcuları “Organika” Albümü 24 Kasım’da Yayında!

90’lardan günümüze dek çıkardıkları şarkılar ile gönlümüzde yer eden Gece Yolcuları’nın yeni albümü, grubun en sevilen şarkılarının akustik canlı performanslarından oluşuyor. Organika’da yer alan şarkılar arasında “Affedecek Misin?”, “Meyhaneler Sen...” gibi klasikler de yer alıyor.

Gece Yolcuları’nın akustik canlı performanslarından oluşan yeni albümü Organika’yı tüm dijital platformlardan ilk siz dinleyin: