Gaziantep’in Nar Festivali Başlıyor

Gaziantep’in en büyük ikinci festivali olan “Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali” başlıyor. 3 gün sürecek festivalde konserden gastronomiye, nar hasadından ödül törenine ve spora kadar birçok etkinlik yer alacak.

Oğuzeli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali 6-7-8 Ekim tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Festival Oğuzeli İlçe Stadyumunda gerçekleşecek.

Gaziantep’in, GastroAntep Festivalinden sonraki en büyük festivali olma özelliğini taşıyan “Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali” başlıyor. Nar hasadının yapılacağı ve birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı festival 6 Ekim’de başlayacak. Sanatçılar Ali Kınık ve Öykü Gürman konser verecek. Festivalin 3’üncü gününde ise Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası gerçekleştirilecek. Festivale Gaziantep dışından da çok sayıda katılımcı bekleniyor. Festival, Oğuzeli Belediyesi tarafından düzenleniyor.

Ali Kınık ve Öykü Gürman konser verecek

Bu yıl 13’üncüsü gerçekleşecek olan “Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali” üç gün sürecek. 6 Ekim Cuma günü nar hasadı ile açılışı yapılacak olan festival mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayacak. Ardından ünlü sanatçı Ali Kınık, sahnede en sevilen Türkülerini söyleyecek. Festivalin ikinci günü 7 Ekim Cumartesi ise sevilen sanatçı Öykü Gürman sahne alacak.

En iyi nar yetiştiren çiftçiler ödüllendirilecek

“Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali” kapsamında Oğuzelili nar ve kurutmalık yetiştiricisi çiftçilerin katıldığı yarışmanın sonucu açıklanacak ve dereceye girenlere ödülleri verilecek.

3 gün sürecek festival herkese açık

Festival hakkında bilgi veren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 6-7-8 Ekim tarihlerinde yapılacak “Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali” için tüm Gaziantep halkına çağrıda bulunarak vatandaşları festivale davet etti. Üç gün sürecek festivale katılımın ücretsiz olduğu bildirildi.

“Kültürel etkinliklere Oğuzeli’ni tanıtmayı amaçlıyoruz”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç şunları söyledi: “Bu sene 6-7-8 Ekim tarihleri arasında 13’üncüsünü düzenleyeceğimiz Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivalimize tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Bizim amacımız Oğuzeli’mizin kültürünü, sanatını, yöresel ürünlerini Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak. Biz belediyeciliği sadece alt ve üst yapı olarak görmüyoruz. Tabi çalışmalarımızı aksatmadan ve vatandaşımızı mağdur etmeden elimizden geldiğinin fazlasıyla asli görevlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra kültürel etkinliklere ve Oğuzeli’nin yöresel ve coğrafi işaret tescilli ürünlerini de tanıtacak bir dizi girişimlerde bulunuyoruz.”