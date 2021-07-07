Gaziantep'te evin bahçesinde ortaya çıkan tarihi mozaikler müzeye taşınıyor

İlçeye bağlı Yukarıbilenler Mahallesi'nde 2019'da bir evin bahçesinde bulunan M.S 4. yüzyıla ait olduğu belirtilen renkli mozaikler, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Uzmanlar, 170 metrekare alanda yaklaşık bir yıl yaptıkları çalışmada taban döşemelerinde çeşitli av sahneleri, elinde kılıç olan insan ve çeşitli hayvan figürlerinin resmedildiğini ortaya çıkardı.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından her biri 1,5 metre olan mozaiklerin 98 parça halinde taşınması kararlaştırıldı.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşınma işleminin iki gün içinde tamamlanacağını belirtti.