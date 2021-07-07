Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar survivor corona koronavirüs salgın korona
Türkiye'de 5 bin 160 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de 5 bin 160 kişinin...
Hedefimiz 2023'e yönelik hazırlıklarımızı en güzel şekilde sürdürmek
Hedefimiz 2023'e yönelik hazırlıklarımızı en...
Son 24 saatte 808 bin 351 doz aşı uygulandı
Son 24 saatte 808 bin...
4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü...

Gaziantep'te evin bahçesinde ortaya çıkan tarihi mozaikler müzeye taşınıyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan ve M.S 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen renkli mozaiklerin özel teknikle Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşınmasına başlandı.

Gaziantep'te evin bahçesinde ortaya çıkan tarihi mozaikler müzeye taşınıyor

İlçeye bağlı Yukarıbilenler Mahallesi'nde 2019'da bir evin bahçesinde bulunan M.S 4. yüzyıla ait olduğu belirtilen renkli mozaikler, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Uzmanlar, 170 metrekare alanda yaklaşık bir yıl yaptıkları çalışmada taban döşemelerinde çeşitli av sahneleri, elinde kılıç olan insan ve çeşitli hayvan figürlerinin resmedildiğini ortaya çıkardı.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından her biri 1,5 metre olan mozaiklerin 98 parça halinde taşınması kararlaştırıldı.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşınma işleminin iki gün içinde tamamlanacağını belirtti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.