Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs Beşiktaş ve Sarıyer salgın
Kıbrıs'ta iki devletli çözümün olması gerekiyor
Kıbrıs'ta iki devletli çözümün olması...
Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine hakarettir
Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk...
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Kısıtlamaya uymayan 35 bin 544 kişi hakkında işlem yapıldı
Kısıtlamaya uymayan 35 bin 544...
Terör örgütü DEAŞ'a 2020'de ağır darbe vuruldu
Terör örgütü DEAŞ'a 2020'de ağır...

Gaye Su Akyol, ‘Sayfiye havası’ ile Sesini Aç’ta

Garanti BBVA’nın Youtube’da başlattığı yeni müzikli sohbet serisi ‘Sesini Aç’, 2021 yılının ilk konuğu olarak genç sanatçı Gaye Su Akyol’u ağırladı. Klasik Türk Müziği, Anadolu Folk ve Rocknroll’un birleşimiyle oluşturduğu müziğiyle fark yaratan sanatçı, ‘Sesini Aç’a özel hazırladığı ‘sayfiye havası’ konseptiyle programa konuk oldu.

Gaye Su Akyol, ‘Sayfiye havası’ ile Sesini Aç’ta

İpek Atcan’ın sunuculuğunu üstlendiği ‘Garanti BBVA ile Sesini Aç’, Zorlu PSM’de çekilen Gaye Su Akyol’un katıldığı üçüncü bölümü ile devam ediyor. Müziği, video klipleri ve felsefesiyle coğrafyalar aşarak, dünyanın en büyük müzik festivallerinden, The Guardian, The New York Times, BBC World gibi önemli yayın kuruluşlarına kadar adını yazdıran son dönemin en dikkat seslerinden olan Akyol, Klasik Türk Müziği, Anadolu Folk ve Rocknroll’un birleşimiyle oluşturduğu nev-i şahsına münhasır müziği ve sohbeti ile ‘Sesini Aç’ izleyicilerine keyifli anlar yaşattı.

Gaye Su Akyol, programa Sesini Aç’a özel oluşturduğu Sayfiye Havası konsepti ile konuk oldu. Yıllardır klasikleşen GSA rocknroll konseptinin, iki gitar ve GSA vokalleriyle damıtılmış en rafine halinin vücut bulduğu formatta, kendi yazdığı şarkıları yeniden düzenleyip yorumlayan genç sanatçının izleyicilerine de bu sayfiye havasının tadını çıkarmak kaldı.

Müzik sektörüne yeni bir soluk getirmek için dijital alanda hayata geçirilen ‘Garanti BBVA ile Sesini Aç’, yeni konuklarla müzik dünyasından beğenilen isimlerini ağırlamaya devam edecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Gaye Su AkyolMagazin HaberleriGARANTİ BBVAİpek Atcan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.