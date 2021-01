Gaye Su Akyol, ‘Sayfiye havası’ ile Sesini Aç’ta

İpek Atcan’ın sunuculuğunu üstlendiği ‘Garanti BBVA ile Sesini Aç’, Zorlu PSM’de çekilen Gaye Su Akyol’un katıldığı üçüncü bölümü ile devam ediyor. Müziği, video klipleri ve felsefesiyle coğrafyalar aşarak, dünyanın en büyük müzik festivallerinden, The Guardian, The New York Times, BBC World gibi önemli yayın kuruluşlarına kadar adını yazdıran son dönemin en dikkat seslerinden olan Akyol, Klasik Türk Müziği, Anadolu Folk ve Rocknroll’un birleşimiyle oluşturduğu nev-i şahsına münhasır müziği ve sohbeti ile ‘Sesini Aç’ izleyicilerine keyifli anlar yaşattı.

Gaye Su Akyol, programa Sesini Aç’a özel oluşturduğu Sayfiye Havası konsepti ile konuk oldu. Yıllardır klasikleşen GSA rocknroll konseptinin, iki gitar ve GSA vokalleriyle damıtılmış en rafine halinin vücut bulduğu formatta, kendi yazdığı şarkıları yeniden düzenleyip yorumlayan genç sanatçının izleyicilerine de bu sayfiye havasının tadını çıkarmak kaldı.

Müzik sektörüne yeni bir soluk getirmek için dijital alanda hayata geçirilen ‘Garanti BBVA ile Sesini Aç’, yeni konuklarla müzik dünyasından beğenilen isimlerini ağırlamaya devam edecek.