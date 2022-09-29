GALERİ DİANİ YILIN İLK SERGİSİNİ İSVİÇRE’ Lİ SANATÇI URSULA SOLTERMAN KATİPOĞLU İLE AÇIYOR…

Ursula Solterman Katipoğlu’nun “Maviden Kırmızı Dalgaya” adlı sergisi 1 Ekim - 22 Ekim 2022 tarihleri arasında Galeri Diani’de gerçekleşiyor. Bu sergide sanatçı edindiği deneyimlerini yalınlaştırıp, son zamanlarda tüm dünya ve ülkemizde insan kaynaklı yaşanan faciaların etkilerini dinginleştirerek, yaşama sevinciyle birleştiriyor. Paletindeki renkleri ana renklere yaklaştırıp zaman ve mekan öğelerini birbiri içinde eriterek izleyiciye aktarıyor.

“Renk benim için her şeydir” diyen Ursula Soltermann Katipoğlu, sanatsal dilinin tuvale aktarımında her zaman için öncelikle renklerle düşünüp, sonrasında renklerin uyum ahenk ve zıtlığını, açık koyu dengelerini kurup formlarını ona göre yerleştirdiğini belirtiyor. Kendini bir anlamda peyzaj ressamı olarak adlandıran Ursula Soltermann Katipoğlu eserlerinin çoğunun soyut ve somut arasında ince bir çizgide dururken daha çok soyut olarak adlandırabileceğini söylüyor. Bu sergisinde İstanbul’da ve Türkiye’de yaşadığı otuz yılı aşan zaman diliminden ve özellikle son dört yılda eşi değerli ressam Yusuf Katipoğlu’nu kaybedip pandemiyi yaşadıktan sonra, içindekileri akıtarak yaşama bağlanmasının, umut etmesinin göstergesi olarak, yumuşak bir dalga formunda karşımıza çıkan kırmızı bantı yoğunlukla kullandığını belirtiyor. Sanatçı umudun göstergesi olarak kullandığı ‘Kırmızı Bant’ı adeta umut simgesine dönüştürüyor.

Soltermann Katipoğlu “Türkiye’nin bana verdiği renkleri yaşam sevinci ve doğasının zenginliği, dağlar ovalar tektonik oluşumları, eski çağların yerleşimleri (örneğin Göbeklitepe), eski kent yerleşimleri, kalıntılar ve hala toprak altında kalan medeniyetler ve tabi ki İstanbul’da yaşamak sanatımın üzerinde derin izler bıraktı ve ben bunları soyutlaştırarak yapıtlarıma aktardım” diyerek bu sergide yaşama sevincinin göstergesi olarak ana renklere dönme isteği hissetiğini belirtiyor.

Umudun, yaşama bağlanmanın, güzelliklere dönüşün sergisi diyebileceğimiz ‘Maviden Kırmızı Dalgaya’ sergisi siz izleyicileri 1 Ekim - 22 Ekim tarihlerinde Galeri Diani’de bekliyor.