Gain’de çifte 100. Yıl coşkusu

Dijital yayın platformu GAİN, Cumhuriyet’in 100. yılı için özel olarak hazırlanan iki içerikle ve bu içeriklere herkesin erişebilmesi için düzenlediği bir haftalık ücretsiz abonelik kampanyasıyla izleyicilerine sürpriz yaptı. Bu kapsamda Türkiye’nin en sevilen isimlerinden Oğuzhan Uğur’un “Mevzular Açık Mikrofon” programının “100. Yıl Özel” bölümünü yayınlayan GAİN, 29 Ekim Pazar günü ise araştırmacı gazeteci Cüneyt Özdemir’in “100 Yılın Hikayesi” belgeselini izleyiciyle buluşturacak.

Fragmanıyla bile gündem olan unutulmaz bir bölüm geliyor!

Oğuzhan Uğur’un sunduğu “Mevzular Açık Mikrofon”un, yayınlanan ilk fragmanıyla sosyal medyanın gündemine oturan “100. Yıl Özel” bölümü 29 Ekim çoşkusunu arşa çıkarıyor. İlber Ortaylı ve Celal Şengör’ün konuk olduğu bu özel bölüm, Gülşen’in seslendirdiği İstiklal Marşı ile açıldı. Dün yayına giren programda, rap dünyasının başarılı ismi Norm Ender’in Cumhuriyet’in 100. yılı için bestelediği “Parla” marşını koro eşliğinde seslendirdiği performansı milyonlarca kişi tarafından paylaşılırken sosyal medyada da gündem oldu.

“100 Yılın Hikayesi”ni bir de Cüneyt Özdemir’den dinleyin!

GAİN’in Cumhuriyet’in 100. yılına özel içeriklerinden bir diğeri Cüneyt Özdemir imzalı “100 Yılın Hikayesi” belgeseli olacak. İki bölümden oluşan ve Cumhuriyet’in doğuşundan itibaren geçen 100 yıl için 100 önemli olaya ışık tutan belgesel, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihini Cüneyt Özdemir’in eşsiz anlatımıyla izleyiciye aktaracak. “100 Yılın Hikayesi” belgeseli, 29 Ekim’de yayına girecek.

Cumhuriyet yayınlarını herkes izleyebilsin diye ücretsiz abonelik kampanyası

GAİN, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 27 Ekim’de başlayan ve 30 Ekim’e kadar devam edecek olan bir kampanyaya da imza atıyor. Cumhuriyet yayınlarını herkesin izleyebilmesini amaçlayan platform, GAİN aboneliği olmayan herkese 1 hafta ücretsiz abonelik fırsatı sunuyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin yapması gereken tek şey, gain.tv web sitesine giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan pop-up’taki kupon kodunu kopyalamak ve bu kodu abonelik ekranındaki “Kupon Kodu Kullan” alanına yapıştırdıktan sonra “Uygula” butonuna basmak.

Mevzular Açık Mikrofon “100. Yıl Özel” bölümü fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

Cüneyt Özdemir imzalı “100 Yılın Hikayesi” belgeselinin tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz.