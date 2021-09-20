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FUARDA YILDIZLAR GEÇİDİ

Zorlu Performans Sanatları Merkezi Meydan Fuaye’de “Birleştiren ve Geliştiren'' mottosuyla düzenlenecek fuarda yıldızlar geçidi yaşanacak.

FUARDA YILDIZLAR GEÇİDİ

Yılın en seçkin perakende fuarı birbirinden seçkin markalar ve ziyaretçileri ile 24-25-26 Eylül'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi Meydan Fuaye’de gerçekleşecek. SB Fuar Türkiye  tarafından  “Birleştiren ve Geliştiren'' mottosuyla düzenlenen fuarda yıldızlar geçiti yaşanacak. SB Fuar Türkiye kurucusu Sevcan Bakır'ın düzenlediği  fuara aralarında Tuvana Türkay, Özgü Kaya, Bade İşçil, Nilay Cafer, Gülben Ergen, Songül Öden gibi Türkiye'nin önde gelen isimleri katılacak. İş, cemiyet ve sanat Dünyasının yakından takip ettiği fuar sektörleri bir araya getirirken markaların gelişimlerine de katkı sağlayacak. SB Fuar Türkiye seçkin markalarla alışveriş coşkusunu yaşatırken; geliştirilmiş içerikleriyle ziyaretçilerine keyif dolu 3 güne ev sahipliği yapacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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