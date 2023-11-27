Fransız sinemacıdan Türk sinemasındaki "görsel efekt kullanımı"na tam not

Fransız Görsel Efekt Düzenleme Kurulu Başkanı ve Yönetmen Yann Marchet, teknolojinin gelişmesi ile sinema film maliyetlerini azaltan görsel efekt kullanımının her geçen gün arttığını belirterek, "Geçmiş yıllarda da Türk filmleri izledim. Hala ara ara izliyorum. Son zamanlarda Türk sinemasında görsel efekt kullanımının arttığını görüyorum, önceki yıllarda izlediklerimde yoktu ve artık kullanımı daha başarılı." dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesince Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle "Görsel Efektler Filmlerde Nasıl Uygulanır?" etkinliği, fakültenin Mavi Salonu'nda düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, teknolojinin sanatçılara sunduğu olanakların sinemanın bugünkü çehresini değiştirdiğini söyledi.

Bugün sinemada görsel efekt kullanımı ile günlük hayatta deneyimlenmemiş hayali evrenler ve karakterler yaratıldığını belirten Bayraktar, yaratıcılığın sınırlarını genişleten dijital görsel efekt uygulamalarının sinema anlatısına farklı boyutlar katarak yeni hikaye alanları oluşturduğunu kaydetti.

"Son dönemde sinema filmlerinde dijital uygulamalarla yaratılan mekan tasarımları, karakter kurguları, insan zihninin deneyimlerini aşan yeni yaşam alanları hakkında düşünmeye bir davet gibidir." diyen Bayraktar, sinema filmlerindeki görsel efekt kullanımı ile kurgulanan alternatif gerçeklik biçimlerinin, var olmayanı tasarlamak, zihindeki düşüncelere form vermek olarak değerlendirildiği felsefi düşünceyi de güçlendireceğini vurguladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Elif Emre Kaya, Yann Marchet ve Ekkarat Rodthong'un film endüstrisinin gelişmesinin yanı sıra görsel efektin akademik arka planında, görsel efekt kullanımının iyileştirilmesinde ve sektörel bilgi birikiminin yeni jenerasyona aktarılmasında çok önemli katkıları bulunduğunu belirtti.

Kaya, "Misafirlerimiz bugün yapacakları sunumlarla engin bir tecrübe aktarımını, üniversitemiz çatısı altında gerçekleştirecekler. Sektörün önde gelen isimleri olarak mesleki bilgilerini, kariyer patikalarını ve görsel efekt ile ilgili son trendleri bizimle paylaşacaklar. Görsel efekt dünyasının usta isimleri ile bir araya gelmek, böylelikle sinemadaki dijital dönüşümü keşfetmek hepimiz için heyecan verici olacaktır." diye konuştu.

Fransız Kültür Merkezi Ankara Müdürü Sophie Gautier Aydoğdu da kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra İlkay İşler'in moderatörlüğünde, Fransız Görsel Efekt Düzenleme Kurulu Başkanı ve Yönetmen Yann Marchet ve Görsel Efektlerin Tarihi IIM Dijital Okulu Bilgisayar Tabanlı Görüntü (CGI) ve Animasyon Bölümü Başkanı Ekkarat Rodthong "Görsel Efektler Filmlerde Nasıl Uygulanır?" konulu sunum yaptı ve öğrencilerin sorularını cevapladı.