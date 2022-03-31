Fransız aktör Samy Naceri İstanbul'da çekilecek filmde başrol oynayacak

Film çekmek üzere İstanbul'a gelen Altın Palmiye ödüllü Fransız oyuncu Samy Naceri, İstanbul'un film çekmek için çok ideal bir yer olduğunu belirterek, "İstanbul, bir film için gerekli olan her türlü dekora sahip. Bu şehirde çekilecek bir filmde oynayacak olmaktan mutluyum." dedi.

Türk-Fransız ortak yapımı bir filmde rol almak üzere bir süredir Türkiye'de bulunan Naceri ile çekilecek filmin yapımcılığını üstlenen Ali İnan, projenin detaylarını anlattı.

Başrolünde oynadığı Fransız yapımı "Taksi" filmiyle ödüller kazanan başarılı oyuncu, İstanbul'u çok sevdiğini ve etkileyici bir şehir olduğunu dile getirerek, Türkiye'de ilk kez bir filmde oynayacağını söyledi.

Naceri, Türkiye'ye geldikçe Türk sinemasını keşfetme fırsatı bulduğunu da kaydetti. İlk izlediği Türk yapımının "7. Koğuştaki Mucize" olduğunu aktaran sanatçı, "O filmi çok beğenmiştim ve filmin senaristiyle tanışma fırsatım da oldu. Oyunculuklar da mükemmeldi. Filmin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'yi çok başarılı bulmuştum. Türk sinemasını yavaş yavaş keşfediyorum. Bildiğim kadarıyla da çok beğeniyorum." değerlendirmesinde bulundu.