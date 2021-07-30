Fragmanı 4 günde 6,5 milyon kişi izledi

Türk asıllı yönetmen Sean GK’nin yönetmenliğini üstlendiği ve dünyaca ünlü Holywood yıldızlarının da rol aldığı “X The End Time” filminin fragmanı, filmin resmi instgram sayfasında ve diğer sosyal medya platformlarında dört günde 6,5 milyona yakın izlenmeye ulaştı.

Merkezi ABD’de bulunan Newway Film Stüdyoları’nın hazırladığı Tük-Amerikan ortak yapımı X The End Time filminde, dünyaca ünlü Holywood yıldızları; Costas Mandylor, Kristanna Loken, Tom Didiman, Alix Kermes, Tiffany Rose, Paola Duque Franky Lankester gibi oyuncuların yanı sıra Türk oyuncu Wilma Elles’de rol aldı.

Yapımcılığını Sean GK ve Maxx Oliver’in yaptığı filmin yönetmen koltuğunda yine Türk asıllı Amerikalı Yönetmen Sean GK var.

Film için şimdiden kadroya ilave olması için Haluk Bilginer, Defne Samyeli ve Kıvanç Tatlıtuğ ile irtibata geçilmeye başlandı.

5 Serilik Filmin ilki

İzmir de başlayan film çekimlerinin devamı Kasım ayının sonunda Amerika Nevada’da gerçekleşecek. “X The End Time” 5 serilik filmin ilki. Film için kalabalık bir ekip, son derece titiz ve uzun süren bir ön hazırlık aşaması sonunda çekimlere başladı. 1 yıl ön hazırlığı süren filmin çekim ve montaj takvimi bir yıl içinde tamamlanacak.

Hedef Oscar adaylığı

2022 yılında aynı anda tüm dünyada vizyona girecek film içinde yüksek bütçeli bir tanıtım kampanyası planlandı. Bilimkurgu türünün son dönemde yapılan güçlü örneklerinden biri olmaya aday ‘X The End’ filminin en büyük hedefi 2023 yılında Oscar’a katılmak.

Bir bölümü İzmir’de çekildi.

Çekimlerinin bir bölümü ve ilk yayımlanan dünya promieri trailer’ı İzmir ve çevresinde tarihi mekanlarda yapılan X The End Time filminde, meteor yağmuru sonucu sağ kalan bir avuç insanın var olma mücadelesi anlatılıyor.

Film de ayrıca Seferihisar Antik Teos Kenti, Alanya, Kapadokya, Frigya gibi tarihi mekanlarda yapılan çekimlerle Türkiye’nin az bilinen güzellikleri de tanıtılacak.

Filmin Konusu:

Astroloji uzmanı Lou Diot, gökyüzündeki olağanüstü değişiklikleri fark eder. Güneşin ve diğer yıldızların yüzeyindeki patlamalar açıkça arttı.

Dünyanın sonunun yakın olduğuna inanan Lou, bu haberi herkesle paylaşmak ister, ancak tek bir ruhu ikna etmeyi başaramaz. Komşusu AleXis ve arkadaşları bile onu tamamen kaybeden bir deli olduğunu düşünüyor. İkna olmuş ve kararlı olan Lou, hazırlıklara başlar ve kıyamet gününden hemen önce bir sığınak inşa eder. Gidecek yerleri olmayan Alexis ve alaycı arkadaşları, hayatta kalabilmek için Lou'nun yeni sığınağına saklanmaktan çok mutludur.

Dünya nüfusunun tahminen %80'i bir günde yok oldu. Kalan insanlar bir kahraman için umutsuz. Alexis, kıdemli bir terör uzmanı olarak ABD ordusuna hizmet etmiş deneyimli bir emekli asker olan babası Larry tarafından büyütüldü. Aldığı eğitimle Alexis kendini umudu geri getirme mücadelesinin içinde bulur.