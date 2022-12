“Fotoğrafın Sesi” Sergisine Açıldı

Sanatçının; soyut dışa vurumcu bir uslüp ile hazırladığı fotoğraf çalışmaları sanat izleyicisiyle buluşacak. Ressam Gamze Gökçen “Fotoğrafın Sesi” isimli sergisi ile ilgili düşüncelerini;

“ “Fotoğrafın Sesi” isimli çalışmalarımın referans noktası; renklerin ve işitsel duyunun birey üzerindeki etkisidir. Bu sergimdeki çalışmalarımda; çeşitli müzik türleri dinleyerek, bende uyandırdığı duyguları renklerle soyut dışa vurumcu üslupla ifade etmeye çalıştım. Son yıllarda renk psikolojisi çok ilgi toplayan ve üzerinde çalışmalar üretilen bir alan haline dönüştü. Renklerin duyularımız ile algılanması düşünüldüğünden de derin bir konudur. Evreni oluşturan renk ve biçimlerdir. Renklerin kökeni ve ortaya çıkışı; ses, frekans ve ışıkla oluşmaktadır. Doğada gördüğümüz her canlı renktir. Somut renklerin dışında bir de beş duyumuzla algıladığımız ve kişiliğimizi de ifade eden soyut renkler olmaktadır. Bunlardan renk psikolojisin de en etkili olan işitme ve görme duyumuzdur. Her bir duyuyla algıladığımız iyi, kötü, kaygı veya mutlu gibi duygu durumları kişiden kişiye değişmekte ve her bir kavramdaki duygunun rengi olmaktadır. Ben kendi hissettiklerimden oluşturduğum çalışmalarımın şimdi izleyici üzerindeki yansımalarını izleyeceğim. Tüm sanatseverleri sergime davet ediyorum.“ sözleriyle dile getirdi.

"Fotoğrafın Sesi" isimli sergiyi, 07 Aralık 2022 tarihine kadar CKM-Caddebostan Kültür Merkezi’nde ziyaret etmek mümkün…