Fotoğraf sanatçıları tarihi Rumkale'de buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından en görkemli 13 kale listesinde yer alan ve üç yanı zümrüt yeşili göl ve bunu çevreleyen dik, sarp kayalıklı tepelerle çevrili doğa harikası bir yerde bulunan tarihi Rumkale, 3 gün boyunca fotoğraf sanatçıları ve fotoğraf meraklıları tarafından fotoğraflandı.

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Hasan Yelken, fotomaratonun cuma günü başladığını ve bugün son bulacağını ifade ederek, "Rumkale, Türkiye'nin en güzel 10 yerinden birisidir. Amaç, bu bölgeyi fotoğraflarla tanıtmak, bölgeyle ilgili estetik fotoğrafları bir araya getirmek." dedi.