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Flört'ten sıra dışı bir rock balad: 'çok zor'

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Flört'ten sıra dışı bir rock balad: 'çok zor'
Flört yeni teklisi Çok Zor'u Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle 1 Aralık Cuma günü yayınlıyor. “Çok Zor” Flört’ün 2023 yılında çıkardığı ikinci şarkıdır. Şarkının sözü müziği Ozan Kotra&Ata Akdağ imzasını taşıyor.

Şarkı sözleri, yeni tanıdığı bir kadınla ancak hayallerde yaşanabilecek kadar unutulmaz bir gece geçiren bir adamın o geceye dair izlenimlerini anlatıyor. Zoraki ayrılık sonrası duyduğu şiddetli özlemi ve geride bıraktığı kadını unutmasının ne kadar zor olduğunu haykırıyor. Western balladlarından modern Shoegaze sounduna uzanan dingin bir atmosfer, ilgi çekici gitar ve Leslie speaker efektli EP akorları, mistik bir rock baladı, 118 bpm.

Şarkı Bay Papağan Stüdyoları’nda ‘hücum kayıt’ prensibiyle canlı performans olarak kaydedildi. Şarkı Flört’ün mistik ve progresif bir sound arayışından izler taşıyor. Aranjesi ve soundu ile grubun olgunluk dönemine ait bir tat bırakıyor. İlgi çekici armonik yapısıyla sıradışı bir rock baladı.

Flört üyeleri:

Ozan Kotra Bas gitar & Vokal

Ata Akdağ Tuşlu çalgılar & Vokal

Çağatay Kehribar Elektrik gitar & Vokal

Kutay Bür Davul

Kaynak:Haber Kaynağı

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