Flamingo Festivali ve 20. Türkiye Kuş Konferansı İzmir’de Gerçekleşti

Festival ve Konferans’ta Slovenya, Kazakistan, Fransa, Bulgaristan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden kuş gözlemcileri, bilim insanları, doğa koruma mücadelesi veren ve kuşlara meraklı doğa severler bir araya geldi. Festival, 20. Türkiye Kuş Konferansı ile başlayıp üç gün boyunca Flamingo Yolu Tekne Turu, Flamingo Yolu Otobüs Turu, Agora Minör konseri, dans gösterileri, gölge oyunu ve uçurtma şenliği gibi etkinliklerle İzmirliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Flamingo ve Turnanın Dansı: Flamenkodan Semaha

Flamingo ve turna kuşlarının kültürlere olan etkisinin anlatıldığı İki Kuş İki Dans performansı Mavişehir Balıkçı Barınağı yanındaki festival alanında gerçekleşti. Flamenko ve semahın iç içe geçtiği gösteri, kuşların farklı kültürlere olan etkisini ve sınır tanımayan yaşamlarını İzmirlilerle buluşturdu. Festivalde sahne Agora Minör grubu, göç yolculuklarının hikayelerini müzikleriyle bir arada sundu.

Yüzlerce İzmirli ‘Flamingo Yolu’ turlarıyla Gediz Deltası’nın yaşamına tanık oldu.

Festival süresince ücretsiz gerçekleşen Flamingo Yolu tekne ve otobüs turlarıyla yüzlerce İzmirli, flamingoların ve Gediz Deltası canlılarının yaşamına yakından tanık oldu. Gediz Deltası barındırdığı farklı habitatlar sayesinde binlerce canlıya yaşam ortamı sunduğu için uluslararası öneme sahip nadir sulak alanlardan biri olarak koruma altında. Flamingo Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’una yaşam alanı sunan İzmir’in Gediz Deltası aynı zamanda Türkiye’de kaydedilen yaklaşık 500 kuş türünden 300’ünün de yaşam alanı.

Festivalin son gününde çocuk oyunları, gölge oyunu gösterisi ve uçurtma şenliği düzenlendi. İzmir semaları flamingolu uçurtmalarla rengarenk oldu. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgisini çeken etkinlikte çocuklar hem Gediz Deltası’nın flamingolarını tanıdı hem de gönüllerince eğlendi.

‘Bilim, sanat ve sivil toplum çalışmalarını aynı etkinlikte buluşturmak istedik’

Flamingo Festivali ve 20. Türkiye Kuş Konferansı açılışında konuşan Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç ‘‘İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bu sene hem Flamingo Festivali hem 20. Türkiye Kuş Konferansı’nı İzmir’in Gediz Deltası’nda gerçekleştiriyoruz. Konferans, 6 Şubat 2023 Depremi’nde yaşamını yitiren, uzun yıllar doğanın korunması için çalışmış Önder Cırık’ın anısına gerçekleşiyor.” dedi ve ekledi

“Bu yıl Konferansı Flamingo Festivali ile birleştirerek farklı katılımcıları bir araya getirmeye çalıştık. Kuşlar, bilimsel çalışmalardan çok daha önce kültürümüzde ve sanatta yer alıyordu. Bu nedenle, bilim, sanat ve sivil toplum çalışmalarını aynı etkinlikte buluşturmak istedik. Kuşların yaşam hakkını birlikte savunmak için bir araya geldiğimiz herkese teşekkür ederiz.” dedi.