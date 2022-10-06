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Flamenko gitaristi Paco Pena, 9 Ekim’de AKM'de konser verecek
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında ünlü flamenko gitaristi Paco Pena, 9 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.
KÜLTÜR-SANAT 06.10.2022, 16:35
Dansçı, gitarist ve şarkıcılardan oluşan topluluğu ile tüm dünyada izleyenlerin dikkatini çeken Paco Pena & Friends, festival kapsamında heyecan verici bir gösteriye imza atacak.
Flamenko gitarının yaşayan en büyük ustalarından biri olan Paco Pena, Flamenko’ya katkılarından dolayı 1997 yılında İspanya Kralı Juan Carlos tarafından liyakat nişanı "Oficial de la Cruz de la Orden del Mérito Civil" ile onurlandırılmıştı.
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek tüm etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiye "https://beyoglu.kulturyolufestivalleri.com" internet adresinden ulaşılabilir.
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