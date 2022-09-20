FIRAT TANIŞ ‘İYİLİK GENİMİZDE VAR’ PROJESİ İÇİN SAHNEYE ÇIKTI

19 Eylül’de Ankara MEB Şura’da ‘Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü’ne özel sahnelenen ‘Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım’ oyunu, büyük beğeni topladı. Türkkök, Kızılay, Kanser Savaşçıları Derneği’nin katılımı ve GEN’in koşulsuz desteği ile gerçekleştirilen “İyilik Genimizde Var” projesine özel düzenlenen etkinlikte kemik iliği bağışının önemi vurgulandı.

Projenin değerine dair bilgiler veren İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Türkiye’de çok başarılı bir ilik bankası sistemi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Salgın sürecinde kök hücre bağışı oranında önemli bir düşüş yaşandı. Bu da hayata tutunabilmek için ilik nakli bekleyen binlerce hasta ve hasta yakınlarını olumsuz etkiledi. Biz de bu proje ile bağış oranlarını artırmak istiyoruz. Çünkü iyilik hepimizin geninde var. Bu iyiliği harekete geçirip bağışçı olmalıyız.”

Kemik iliği bağışçısı olmanın adımları hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Çetiner, 18-50 yaş aralığında olan ve kronik hastalığı olmayan herkesin bağışçı olabileceğini belirtti. Bağışçı olmanın ilk adımı olarak sadece 3 tüp kan vermenin yeterli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çetiner, Kızılay gibi ilgili merkezlere başvurup konuyla ilgili yetkililerden detaylı bilgiler edinerek bağışçı olmanın önemli olduğunu söyledi.

‘Gelin Tanış Olalım’ oyunu sonrasında ise bağışçı olmak isteyen davetliler için bilgilendirme yapıldı.