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"Fındıkkıran"a bilet bulamayan öğrencilere ADOB'dan jest

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"Fındıkkıran"a bilet bulamayan öğrencilere ADOB'dan jest
Ankara Devlet Opera ve Balesi, Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran"ın bale gösterisine bilet bulamayan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve Başkent Anadolu Lisesi öğrencilerini genel provada ağırladı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Pyotr İlyiç Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran"ın bale gösterisini izlemek isteyen ancak bilet bulamayan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve Başkent Anadolu Lisesi öğrencilerinin talebini genel provaya davet jestiyle karşıladı.

ADOB, "Fındıkkıran" balesi temsilini izlemek için toplu bilet almak isteyen okul yöneticilerinin taleplerini yoğunluk nedeniyle karşılayamayınca, eserin genel provasına öğrencileri davet ederek jest yaptı.

Eserin genel provasında, "Fındıkkıran" rolünü Kadir Okurer, "Prens"i İlhan Durgut, "Clara"yı Sultan Menteşe, "Drosselmayer"i Hakan Odabaşı ve "Fritz"i Ömer Mert Matur canlandırdı.

Biletleri satışa sunulduğu an tükenen "Fındıkkıran" balesi temsilinin genel provasını izleyen öğrenciler, sonrasında eseri sahneleyen sanatçılar ile söyleşi yaptı.

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