“FİLMİMİN HİKÂYESİ” VE “GENÇ OBJEKTİF” YARIŞMALARINDA SONUÇLAR AÇIKLANDI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen 16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nde genç sinemaseverlerin yazdıkları hikâye ve çektikleri fotoğraflar ile yarıştıkları “Filmimin Hikâyesi” ve “Genç Objektif” yarışmalarında kazanan isimler belli oldu. Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile bu yıl 16. kez düzenlenen TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nin Filmimin Hikâyesi yarışmasına 84, Genç Objektif yarışmasına ise 95 olmak üzere toplam 179 öğrenci başvuruda bulunmuştu. Türkiye’nin tüm illerinden 8-13 yaş arası çocukların büyük ilgi gösterdiği yarışmaların kazanan 100 ismi her biri alanında yetkin isimlerden oluşan ana jürinin değerlendirmesi sonucunda açıklandı.
Hayallerinin Hikâyesini Yazan 50 Öğrenci Belli Oldu
Gazeteci ve Yazar Yalvaç Ural başkanlığında; Oyuncu Beste Bereket, TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı, Yapımcı ve Avukat Burhan Gün, Sinema Yazarı Senem E rdine ve Senarist Zafer Külünk’ten oluşan Filmimin Hikâyesi Yarışması Ana Jüri Üyeleri, başvuru yapan 84 isim arasından kazanan 50 ismin kitaba basılacak hikâyesini seçti.
Kadrajına Takılan En Güzel Kareyi Çeken 50 Öğrenci Belli Oldu
Yönetmen ve Senarist Reis Çelik başkanlığında; Fotoğraf Sanatçısı Cem Talu, Yönetmen ve Senarist Ceylan Özgün Özçelik, Görüntü Yönetmeni Uğur İçbak ve Oyuncu Zeynep Çamcı’dan oluşan Genç Objektif Yarışması Ana Jüri Üyeleri, başvuru yapan 95 isim arasından kazanan 50 ismin kitaba basılacak fotoğrafını seçti.
Kazanan İsimlerin Hikâye ve Fotoğrafları Kitaba Basılacak
Yarışmalar kapsamında başvuran hikâye ve fotoğraflar arasından jüri üyeleri tarafından seçilen 50 hikâye ve 50 fotoğraf bir kitaba basılacak. Kitaba basılan hikâyeler arasından birinci seçilen hikâye ise kazanan öğrenci tarafından tecrübeli sinemacılar eşliğinde filme çekilecek.
Yarışmaların Birincileri Ödül Töreninde Açıklanacak
Her iki yarışmanın birincileri ise ilerleyen bir tarihte yapılacak festivalin ödül töreninde açıklanacak. “Filmimin Hikâyesi” yarışmasının birincisine dizüstü bilgisayar, “Genç Objektif” yarışmanın birincisine ise DSLR fotoğraf makinesi hediye edilecek.
Yarışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular yarışmanın web sitesinden ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.
Filmimin Hikâyesi Yarışması Kazananları
|
NO
|
HİKÂYE ADI
|
İSİM SOYİSİM
|
1
|
Ankara'ya Yolculuk
|
Yağmur Moray
|
2
|
Babaannemin Altın Balıkları
|
Eylül Uçar
|
3
|
Bende Kal
|
Sura Yaşa
|
4
|
Bergama'm
|
Eylül Zeynep Gerçeker
|
5
|
Bizim Köyde Macera
|
Fatma Yoksul
|
6
|
Çocuk Gözünden İzmir
|
Deniz İda Özdemir
|
7
|
Dedemin İzinden
|
Remziye Elif Koyuncu
|
8
|
Deniz Atı Ve Boncuk Kız
|
Tuana Akdağ
|
9
|
Deniz Kızı Marina'nın Macerası
|
Güler Defne Günaydın
|
10
|
Dondurmalar Renk Vermez
|
Zeynep Kılıcı
|
11
|
Dumanik
|
Azra Sağlık
|
12
|
Geçmişteki Yolculuk
|
Hamza Ensar Ünal
|
13
|
Gerçek Hazine
|
Berra Tulan
|
14
|
Gurura Koşmaya Devam
|
Elif Küleci
|
15
|
Gümüş Anahtar
|
Esin Armağan
|
16
|
Güven
|
Naz Mina Celayir
|
17
|
Güzel Şehir Hayal Şehri
|
Berra Yaylı
|
18
|
Havhav'la Büyük Maceram
|
Sema Nur Sincar
|
19
|
Hayalimdeki Şehir
|
Yusuf Selim Duman
|
20
|
Hayvanlar İçin Yeni Bir Şehir
|
Ragıp Göktuğ Kaplan
|
21
|
Homeros
|
Elif Gündoğan
|
22
|
İkizoluk Efsanesi
|
Gülüm Tuana Haksever
|
23
|
İlk Kazanç
|
Leman Asya Sakarya
|
24
|
İlk Uçuş
|
Ayşe Beril Geldi
|
25
|
İstanbul Demek
|
Merve Konar
|
26
|
İzmir'in Zakkumları
|
Sura Uçar
|
27
|
Kapadokya Efsanesi
|
Ekin Erbil
|
28
|
Kayıp Defter
|
Refik Alp Akbülbül
|
29
|
Kediler Kavgası
|
Defne Şimal Çelik
|
30
|
Kemeraltı'nda Kaybolduğum Gün
|
Sedef Binay
|
31
|
Mutluluğun Sırrı
|
Ceren Tekin
|
32
|
Nefisten Nesile
|
Defne İvgen
|
33
|
Niğde Kalesi- Gizli Geçit
|
Mustafa Behran Bozkurt
|
34
|
Notaların Yolculuğu
|
Gökçe Güngör
|
35
|
Okul Gezisi
|
Ahmet Taylan Yasak
|
36
|
Pati İzinde Ankara
|
Meryem Gülşah Tekiner
|
37
|
Renkli Galata
|
Naz Peri İrem Kurt
|
38
|
Samsun Efsanesi
|
Melek Arıkan
|
39
|
Sihirli Testi
|
Özge Kuzu
|
40
|
Spor'un Başkenti İstanbul
|
Ayşe Çekiç
|
41
|
Tarih Çizgileri
|
Yusuf Buğra Çadırcı
|
42
|
Taze Kompost
|
Ecrin Füzün
|
43
|
Tesadüf
|
Akif Sadullah Eroğlu
|
44
|
Tumok Efsanesi
|
Ulaş Susup
|
45
|
Venedik Rüyası
|
Asya Özde Yaşar
|
46
|
Yanıksı Dondurma
|
Şeref Şentürk
|
47
|
Yaşamın Sırrı -Kayıp Kolye
|
Ali Buğra Dere
|
48
|
Yolculuk
|
Hediye Efsa Ada Filorinalı
|
49
|
Yolculuklar Ve İlk Hatıralar
|
Ata Deniz Akpınar
|
50
|
Yüreğimdeki Çığlık
|
Elvan Nur Bakan
Genç Objektif Yarışması Kazananları
|
NO
|
YARIŞMACI ADI
|
FOTOĞRAFIN ADI
|
1
|
Ada Sarcan
|
ESKİCİLER ARASTASI
|
2
|
Almila Defne Köylüoğlu
|
MELEK ANNEM
|
3
|
Asuman Ece Sayğan
|
ASIRLIK BEREKET
|
4
|
Ata Deniz Akpınar
|
GÜNEŞİN PELİKANLARI
|
5
|
Aybeniz Kandemir
|
SİYAH BEYAZ MERSİN
|
6
|
Ayşe Çekiç
|
YAŞADIĞIM ATAŞEHİR
|
7
|
Bertuğ Ege Şengel
|
EVİME KAVUŞMA
|
8
|
Betül Karataş
|
ŞEHRİMİN IŞIKLARI
|
9
|
Beyza Sultan Dadaş
|
HAYATIN RENGİ
|
10
|
Ceren Su Koparan
|
GÜNEŞİN Ç