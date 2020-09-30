“FİLMİMİN HİKÂYESİ” VE “GENÇ OBJEKTİF” YARIŞMALARINDA SONUÇLAR AÇIKLANDI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen 16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nde genç sinemaseverlerin yazdıkları hikâye ve çektikleri fotoğraflar ile yarıştıkları “Filmimin Hikâyesi” ve “Genç Objektif” yarışmalarında kazanan isimler belli oldu. Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile bu yıl 16. kez düzenlenen TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nin Filmimin Hikâyesi yarışmasına 84, Genç Objektif yarışmasına ise 95 olmak üzere toplam 179 öğrenci başvuruda bulunmuştu. Türkiye’nin tüm illerinden 8-13 yaş arası çocukların büyük ilgi gösterdiği yarışmaların kazanan 100 ismi her biri alanında yetkin isimlerden oluşan ana jürinin değerlendirmesi sonucunda açıklandı.

Hayallerinin Hikâyesini Yazan 50 Öğrenci Belli Oldu

Gazeteci ve Yazar Yalvaç Ural başkanlığında; Oyuncu Beste Bereket, TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı, Yapımcı ve Avukat Burhan Gün, Sinema Yazarı Senem E rdine ve Senarist Zafer Külünk’ten oluşan Filmimin Hikâyesi Yarışması Ana Jüri Üyeleri, başvuru yapan 84 isim arasından kazanan 50 ismin kitaba basılacak hikâyesini seçti.

Kadrajına Takılan En Güzel Kareyi Çeken 50 Öğrenci Belli Oldu

Yönetmen ve Senarist Reis Çelik başkanlığında; Fotoğraf Sanatçısı Cem Talu, Yönetmen ve Senarist Ceylan Özgün Özçelik, Görüntü Yönetmeni Uğur İçbak ve Oyuncu Zeynep Çamcı’dan oluşan Genç Objektif Yarışması Ana Jüri Üyeleri, başvuru yapan 95 isim arasından kazanan 50 ismin kitaba basılacak fotoğrafını seçti.

Kazanan İsimlerin Hikâye ve Fotoğrafları Kitaba Basılacak

Yarışmalar kapsamında başvuran hikâye ve fotoğraflar arasından jüri üyeleri tarafından seçilen 50 hikâye ve 50 fotoğraf bir kitaba basılacak. Kitaba basılan hikâyeler arasından birinci seçilen hikâye ise kazanan öğrenci tarafından tecrübeli sinemacılar eşliğinde filme çekilecek.

Yarışmaların Birincileri Ödül Töreninde Açıklanacak

Her iki yarışmanın birincileri ise ilerleyen bir tarihte yapılacak festivalin ödül töreninde açıklanacak. “Filmimin Hikâyesi” yarışmasının birincisine dizüstü bilgisayar, “Genç Objektif” yarışmanın birincisine ise DSLR fotoğraf makinesi hediye edilecek.

Yarışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular yarışmanın web sitesinden ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Filmimin Hikâyesi Yarışması Kazananları

NO HİKÂYE ADI İSİM SOYİSİM 1 Ankara'ya Yolculuk Yağmur Moray 2 Babaannemin Altın Balıkları Eylül Uçar 3 Bende Kal Sura Yaşa 4 Bergama'm Eylül Zeynep Gerçeker 5 Bizim Köyde Macera Fatma Yoksul 6 Çocuk Gözünden İzmir Deniz İda Özdemir 7 Dedemin İzinden Remziye Elif Koyuncu 8 Deniz Atı Ve Boncuk Kız Tuana Akdağ 9 Deniz Kızı Marina'nın Macerası Güler Defne Günaydın 10 Dondurmalar Renk Vermez Zeynep Kılıcı 11 Dumanik Azra Sağlık 12 Geçmişteki Yolculuk Hamza Ensar Ünal 13 Gerçek Hazine Berra Tulan 14 Gurura Koşmaya Devam Elif Küleci 15 Gümüş Anahtar Esin Armağan 16 Güven Naz Mina Celayir 17 Güzel Şehir Hayal Şehri Berra Yaylı 18 Havhav'la Büyük Maceram Sema Nur Sincar 19 Hayalimdeki Şehir Yusuf Selim Duman 20 Hayvanlar İçin Yeni Bir Şehir Ragıp Göktuğ Kaplan 21 Homeros Elif Gündoğan 22 İkizoluk Efsanesi Gülüm Tuana Haksever 23 İlk Kazanç Leman Asya Sakarya 24 İlk Uçuş Ayşe Beril Geldi 25 İstanbul Demek Merve Konar 26 İzmir'in Zakkumları Sura Uçar 27 Kapadokya Efsanesi Ekin Erbil 28 Kayıp Defter Refik Alp Akbülbül 29 Kediler Kavgası Defne Şimal Çelik 30 Kemeraltı'nda Kaybolduğum Gün Sedef Binay 31 Mutluluğun Sırrı Ceren Tekin 32 Nefisten Nesile Defne İvgen 33 Niğde Kalesi- Gizli Geçit Mustafa Behran Bozkurt 34 Notaların Yolculuğu Gökçe Güngör 35 Okul Gezisi Ahmet Taylan Yasak 36 Pati İzinde Ankara Meryem Gülşah Tekiner 37 Renkli Galata Naz Peri İrem Kurt 38 Samsun Efsanesi Melek Arıkan 39 Sihirli Testi Özge Kuzu 40 Spor'un Başkenti İstanbul Ayşe Çekiç 41 Tarih Çizgileri Yusuf Buğra Çadırcı 42 Taze Kompost Ecrin Füzün 43 Tesadüf Akif Sadullah Eroğlu 44 Tumok Efsanesi Ulaş Susup 45 Venedik Rüyası Asya Özde Yaşar 46 Yanıksı Dondurma Şeref Şentürk 47 Yaşamın Sırrı -Kayıp Kolye Ali Buğra Dere 48 Yolculuk Hediye Efsa Ada Filorinalı 49 Yolculuklar Ve İlk Hatıralar Ata Deniz Akpınar 50 Yüreğimdeki Çığlık Elvan Nur Bakan

Genç Objektif Yarışması Kazananları