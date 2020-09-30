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“FİLMİMİN HİKÂYESİ” VE “GENÇ OBJEKTİF” YARIŞMALARINDA SONUÇLAR AÇIKLANDI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAK Vakfı tarafından gerçekleştirilen 16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen “Filmimin Hikâyesi” ve “Genç Objektif” yarışmalarını kazanan toplam 100 öğrenci belli oldu.

“FİLMİMİN HİKÂYESİ” VE “GENÇ OBJEKTİF” YARIŞMALARINDA SONUÇLAR AÇIKLANDI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen 16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nde genç sinemaseverlerin yazdıkları hikâye ve çektikleri fotoğraflar ile yarıştıkları “Filmimin Hikâyesi” ve “Genç Objektif” yarışmalarında kazanan isimler belli oldu. Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile bu yıl 16. kez düzenlenen TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nin Filmimin Hikâyesi yarışmasına 84Genç Objektif yarışmasına ise 95 olmak üzere toplam 179 öğrenci başvuruda bulunmuştu. Türkiye’nin tüm illerinden 8-13 yaş arası çocukların büyük ilgi gösterdiği yarışmaların kazanan 100 ismi her biri alanında yetkin isimlerden oluşan ana jürinin değerlendirmesi sonucunda açıklandı.

Hayallerinin Hikâyesini Yazan 50 Öğrenci Belli Oldu

Gazeteci ve Yazar Yalvaç Ural başkanlığında; Oyuncu Beste Bereket, TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı, Yapımcı ve Avukat Burhan Gün, Sinema Yazarı Senem E rdine ve Senarist Zafer Külünk’ten oluşan Filmimin Hikâyesi Yarışması Ana Jüri Üyeleri, başvuru yapan 84 isim arasından kazanan 50 ismin kitaba basılacak hikâyesini seçti.

Kadrajına Takılan En Güzel Kareyi Çeken 50 Öğrenci Belli Oldu

Yönetmen ve Senarist Reis Çelik başkanlığında; Fotoğraf Sanatçısı Cem Talu, Yönetmen ve Senarist Ceylan Özgün Özçelik, Görüntü Yönetmeni ur İçbak ve Oyuncu Zeynep Çamcı’dan oluşan Genç Objektif Yarışması Ana Jüri Üyeleri, başvuru yapan 95 isim arasından kazanan 50 ismin kitaba basılacak fotoğrafını seçti.

Kazanan İsimlerin Hikâye ve Fotoğrafları Kitaba Basılacak

Yarışmalar kapsamında başvuran hikâye ve fotoğraflar arasından jüri üyeleri tarafından seçilen 50 hikâye ve 50 fotoğraf bir kitaba basılacak. Kitaba basılan hikâyeler arasından birinci seçilen hikâye ise kazanan öğrenci tarafından tecrübeli sinemacılar eşliğinde filme çekilecek.

Yarışmaların Birincileri Ödül Töreninde Açıklanacak

Her iki yarışmanın birincileri ise ilerleyen bir tarihte yapılacak festivalin ödül töreninde açıklanacak. “Filmimin Hikâyesi” yarışmasının birincisine dizüstü bilgisayar, “Genç Objektif” yarışmanın birincisine ise DSLR fotoğraf makinesi hediye edilecek.

Yarışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular yarışmanın web sitesinden ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Filmimin Hikâyesi Yarışması Kazananları

NO

HİKÂYE ADI

İSİM SOYİSİM

1

Ankara'ya Yolculuk

Yağmur Moray

2

Babaannemin Altın Balıkları

Eylül Uçar

3

Bende Kal

Sura Yaşa

4

Bergama'm

Eylül Zeynep Gerçeker

5

Bizim Köyde Macera

Fatma Yoksul

6

Çocuk Gözünden İzmir

Deniz İda Özdemir

7

Dedemin İzinden

Remziye Elif Koyuncu

8

Deniz Atı Ve Boncuk Kız

Tuana Akdağ

9

Deniz Kızı Marina'nın Macerası

Güler Defne Günaydın

10

Dondurmalar Renk Vermez

Zeynep Kılıcı

11

Dumanik

Azra Sağlık

12

Geçmişteki Yolculuk

Hamza Ensar Ünal

13

Gerçek Hazine

Berra Tulan

14

Gurura Koşmaya Devam

Elif Küleci

15

Gümüş Anahtar

Esin Armağan

16

Güven

Naz Mina Celayir

17

Güzel Şehir Hayal Şehri

Berra Yaylı

18

Havhav'la Büyük Maceram

Sema Nur Sincar

19

Hayalimdeki Şehir

Yusuf Selim Duman

20

Hayvanlar İçin Yeni Bir Şehir

Ragıp Göktuğ Kaplan

21

Homeros

Elif Gündoğan

22

İkizoluk Efsanesi

Gülüm Tuana Haksever

23

İlk Kazanç

Leman Asya Sakarya

24

İlk Uçuş

Ayşe Beril Geldi

25

İstanbul Demek

Merve Konar

26

İzmir'in Zakkumları

Sura Uçar

27

Kapadokya Efsanesi

Ekin Erbil

28

Kayıp Defter

Refik Alp Akbülbül

29

Kediler Kavgası

Defne Şimal Çelik

30

Kemeraltı'nda Kaybolduğum Gün

Sedef Binay

31

Mutluluğun Sırrı

Ceren Tekin

32

Nefisten Nesile

Defne İvgen

33

Niğde Kalesi- Gizli Geçit

Mustafa Behran Bozkurt

34

Notaların Yolculuğu

Gökçe Güngör

35

Okul Gezisi

Ahmet Taylan Yasak

36

Pati İzinde Ankara

Meryem Gülşah Tekiner

37

Renkli Galata

Naz Peri İrem Kurt

38

Samsun Efsanesi

Melek Arıkan

39

Sihirli Testi

Özge Kuzu

40

Spor'un Başkenti İstanbul

Ayşe Çekiç

41

Tarih Çizgileri

Yusuf Buğra Çadırcı

42

Taze Kompost

Ecrin Füzün

43

Tesadüf

Akif Sadullah Eroğlu

44

Tumok Efsanesi

Ulaş Susup

45

Venedik Rüyası

Asya Özde Yaşar

46

Yanıksı Dondurma

Şeref Şentürk

47

Yaşamın Sırrı -Kayıp Kolye

Ali Buğra Dere

48

Yolculuk

Hediye Efsa Ada Filorinalı

49

Yolculuklar Ve İlk Hatıralar

Ata Deniz Akpınar

50

Yüreğimdeki Çığlık

Elvan Nur Bakan

Genç Objektif Yarışması Kazananları

NO

YARIŞMACI ADI

FOTOĞRAFIN ADI

1

Ada Sarcan

ESKİCİLER ARASTASI

2

Almila Defne Köylüoğlu

MELEK ANNEM

3

Asuman Ece Sayğan

ASIRLIK BEREKET

4

Ata Deniz Akpınar

GÜNEŞİN PELİKANLARI

5

Aybeniz Kandemir

SİYAH BEYAZ MERSİN

6

Ayşe Çekiç

YAŞADIĞIM ATAŞEHİR

7

Bertuğ Ege Şengel

EVİME KAVUŞMA

8

Betül Karataş

ŞEHRİMİN IŞIKLARI

9

Beyza Sultan Dadaş

HAYATIN RENGİ

10

Ceren Su Koparan

GÜNEŞİN &Ccedil
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