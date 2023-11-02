Filmde Sezen Aksu sürprizi

Müziklerini Mustafa Yazıcıoğlu’nun yaptığı filmde, ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun “Tenna” ve “Kutlama” isimli şarkıları da yer alıyor.

CineGenna Pictures’ın yapımcılığında Levent Onan’ın yönettiği “Son Akşam Yemeği” filminin müziklerinde Mustafa Yazıcıoğlu imzası bulunuyor. Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil’in başrolleri paylaştığı, vizyon yolculuğunda ilk haftayı geride bırakan filmin; konusuyla olduğu kadar müzikleriyle de kurduğu etkileyici atmosferde izleyenleri, iki şarkısıyla filme dahil olan Sezen Aksu sürprizi karşılıyor.

“Deli Kızın Türküsü” albümünden müziği Onno Tunç, düzenlemesi Uzay Heparı'ye ait olan Tenna şarkısı Cumhuriyetimizin köklerinin görkemini izleyiciye hissettiriyor. Sözler ise Doğu’yla Batı’yı, gelenekselle modernizmi, “Bu bahçe, bu nemli toprak, bu yasemin kokusu, bu mehtaplı gece/ pırıldamakta devâm edecek ben basıp gidince de/ çünkü o ben gelmeden, ben geldikten sonra da bana bağlı olmadan vardı/ ve bende bu aslın sureti çıktı sadece” dizeleriyle Rubailer’inde buluşturan Nazım Hikmet’e ait.

Son Akşam Yemeği’nde yer alan ve sözleri kendisine ait olan diğer Sezen Aksu parçası ise, “Deniz Yıldızı” albümünden… Müziğini Arto Tunçboyacıyan'ın yaptığı ve “Memleketime çoktan bahar gelmiştir” dizeleriyle başlayan Kutlama isimli eser, seyirciye Cumhuriyetin kuruluşunun coşkusunu yoğun olarak yaşatıyor.

Temposu hiç düşmeyen cesur senaryosuyla tarihe farklı bir açıdan bakmamıza olanak tanıyan filmin Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilan ettiği final sahnesindeki etkileyici müzik ise projenin teaser filmlerinin müziklerinde de imzası bulunan Çağdaş Göktuna'ya ait.