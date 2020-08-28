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Film yapımcılarının yeni gözdesi Aladağlar

Av turizmi, kaya tırmanışı, tur kayağı, trekking, dağ bisikleti, off-road, kampçılık ve izcilik faaliyetleri için yurt dışından ve içinden çok sayıda maceracıyı çeken Aladağlar, film yapımcılarının da ilgi odağı oldu.

Film yapımcılarının yeni gözdesi Aladağlar

Av turizmi, kaya tırmanışı, tur kayağı, trekking, dağ bisikleti, off-road, kampçılık ve izcilik faaliyetleri için yurt dışından ve içinden çok sayıda maceracıyı çeken Aladağlar, son zamanlarda film yapımcılarının da ilgi odağı oldu

Dağcılar, macera tutkunları ve doğaseverlerin ilgi gösterdiği Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar bölgesi, birçok film yapımcısının dikkatini çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin katkılarıyla geçen yıl, yönetmenliğini Fatih Özcan'ın yaptığı, başrolünde Serhat Kılıç'ın oynadığı ve köyde çobanlık yapan iki kardeş arasında geçen olayların anlatıldığı "Mavzer" filmine ev sahipliği yapan Aladağlar'ın Niğde sınırları içerisindeki milli park alanı, Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hindistan'da yarıda bıraktığı "Laal Singh Chaddha" adlı yeni filminin bir kısmına da doğal plato olacak.

Bölgede yönetmenliğini İranlı İman Tahsin'nin yaptığı, yapımcılığını ve başrollerini Orkun Olgar ve Ahmet Pınar'ın üstlendiği "Karanlık Madde" isimli doğa macera ve gerilim filminin çekimleri de sürüyor.

Yıl sonunda vizyona girmesi planlanan filmde, İstanbul'dan yola çıkan 10 doğaseverin, Aladağlar'da yaşadığı olaylar anlatılıyor.

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