Filistin'deki Roma dönemine ait El-Murak Sarayı Yahudi yerleşimcilerin ihlallerine maruz kalıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Roma dönemine ait El-Murak Sarayı, kimi zaman buradaki tarihi eserlere el koyan kimi zaman da alanda dini ayinler gerçekleştiren Yahudi yerleşimcilerin türlü ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor.

Yaklaşık 2 bin yıl önce, Batı Şeria'nın güneyinde 1600 metrekarelik bir alan üzerinde en lüks saraylarından birini inşa eden Romalılar, sarayın yakınına ölülerini gömmek için kayalara oydukları bir de mezarlık yaptı.

El Halil kentinin batısındaki bir Filistin köyünde yer alan El-Murak Sarayı, tarihi yapı olma özelliğine rağmen, Yahudi yerleşimlerin türlü ihlallerine maruz kalıyor. Kimi zaman buradaki tarihi eserlere el koyan yerleşimciler, kimi zaman da sarayın bulunduğu alanda dini ayinler gerçekleştiriyor.