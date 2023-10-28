Fettah Can'ın Yeni Albüm Müjdesi: "Yola Devam"

Fettah Can, Türkiye'nin saygın şarkı sözü ve müzik yazarları tarafından hazırlanan yeni albümü için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sanatçının bu albümü dört gözle bekleniyor ve fanları oldukça heyecanlı.

Sanatçının Çok Yönlü Kimliği

Yorumculuk alanındaki başarısının yanı sıra söz yazarı ve besteci olarak da büyük bir ilgi gören Fettah Can, bu yeni albümle dinleyicilerinin kalbinde yeniden bir yere sahip olmayı amaçlıyor.

“Yola Devam” Şarkısının Özellikleri

Sony Music Türkiye etiketiyle piyasaya sürülen "Yola Devam" adlı şarkının sözleri Ertuğ Ergin imzasını taşıyor. Ara Akan'ın düzenlemesini yaptığı bu eser, Fettah Can'ın etkileyici ve duygusal yorumuyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Video Klip Haberi

Bu umut verici şarkının video klibi ise yetenekli yönetmen İzzet Başlak tarafından hazırlandı. Klipte şarkının enerjisi ve duygusu tam anlamıyla yansıtıldı.

Yayın Tarihi

"Yola Devam" şarkısı ve eşlik eden video klibi, 27 Ekim Cuma günü Sony Music Türkiye etiketiyle tüm popüler müzik platformlarında olacak. Müzikseverlerin bu tarihi sabırsızlıkla beklediğini söylemek mümkün.