'Fetih İstanbul Sergisi' AKM'de açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Hisart Canlı Tarih Müzesi tarafından hazırlanan sergi, Taksim AKM'de açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sergiyi gezdikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Sergi gerçekten çok güzel bir sergi, bugünün önemine ve anlamına çok uygun." dedi.

Serginin tarihe ve kültüre ait önemli değerlerin hatırlanması, hatırlatılması ve anlatılması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Demircan, "Bugün burada böyle detaylı, güzel çalışılmış bir sergiyle 29 Mayıs İstanbul'un fethini özellikle gençlerin ve öğrencilerin dikkatine sunmak, aynı zamanda bir tarih dersi yapmak anlamına da geliyor." ifadesini kullandı.

Serginin küratörü Nejat Çuhadaroğlu'nu gönülden desteği için tebrik eden Demircan, "Tarihimizin önemli dönüm noktalarını görsellerle zenginleştirmek adına ciddi bir koleksiyonu olduğunu yakından müşahede ettiğim için kültüre verdiği kıymetten dolayı kendisini alkışlıyorum." şeklinde konuştu.

"Kültür, toplumsal değerlerin tamamıdır"

Bakan Yardımcısı Demircan, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında pek çok etkinliğin İstanbullularla buluştuğunu belirterek, "Şehir, kültür ve sanattır. Kültür demek bizim zihnimizde bize ait olan toplumsal değerlerin tamamıdır. Sanat da yaşam da bir sanattır. Oradan ilhamla hayatımızı yaşarken, yenilikler ortaya koyarken, akıl yürütürken ilhamımız kültürümüzdedir. Oradan öğreniriz yenilikleri ona dayanarak tasarlarız ve hayatımıza tatbik ederiz. Kültür bir zihinsel bütünleşmedir. Sanat da oradan ilham alarak ortaya konulan her yeni eylemdir ve toplumlar bunu şehirde gerçekleştirdiler. O halde toplum hayatı demek şehirdir, kültürdür ve sanattır." değerlendirmesinde bulundu.