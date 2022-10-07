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Festival ziyaretçilerinden tam not aldı
Bu yıl 4'üncüsü gerçekleşen ve beğeniyle gezilen 'Gastro Afyon Uluslararası Turizm ve lezzet Festivali' yine birbirinden güzel yöresel ürünler, workshoplar, yarışmalar, etkinlikler ve söyleşiler ile ziyaretçilerden tam not aldı.
KÜLTÜR-SANAT 07.10.2022, 12:50
Sektör temsilcileri ve Usta şeflerinde katılımı ile gerçekleşen festival ilk günden yoğun ilgi gördü.
Uzun yıllar gastronomi alanındaki başarılarıyla takdir toplayan, 'Şef Hamza Kalkan', 'Bu yılda ekip olarak festivale en iyi ve en güzel şekilde hazırlanmanın gururunu ve mutluluğunu bir arada yaşıyoruz.
Her biri birbirinden değerli sektör temsilcilerimiz, usta şeflerimiz ve ziyaretçilerimizi de burada bir arada görmek bizleri son derece mutlu etti' diye konuştu.
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