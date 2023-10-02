'Festival bu yılda yoğun ilgi gördü'
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Bu yıl 5'incisi gerçekleşen ve yoğun ilgi gören 'Gastro Afyon Uluslararası Lezzet ve Turizm Festivali' yine birbirinden güzel workshoplar, yarışmalar, etkinlikler, söyleşiler ve yöresel ürünler, ile ziyaretçilerden tam not aldı.
Usta şeflerin ve Sektör temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleşen festival ilk günden adeta ziyaretçi rekoru kırdı.
Uzun yıllar gastronomi alanındaki başarılı çalışmaları ile adından sıkca söz ettiren, 'Şef Hamza Kalkan', 'Her yıl olduğu gibi bu yılda ekip olarak festivale en iyi şekilde hazırlanmanın mutluluğunu ve gururunu bir arada yaşıyoruz.
Her biri Birbirinden değerli usta şeflerimiz, sektör temsilcilerimiz ve ziyaretçilerimizi de burada bir arada görmek bizleri çok mutlu etti' diye konuştu.
Kaynak:
Kültür-sanat