'Festival bu yılda yoğun ilgi gördü'

Usta şeflerin ve Sektör temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleşen festival ilk günden adeta ziyaretçi rekoru kırdı.

Uzun yıllar gastronomi alanındaki başarılı çalışmaları ile adından sıkca söz ettiren, 'Şef Hamza Kalkan', 'Her yıl olduğu gibi bu yılda ekip olarak festivale en iyi şekilde hazırlanmanın mutluluğunu ve gururunu bir arada yaşıyoruz.

Her biri Birbirinden değerli usta şeflerimiz, sektör temsilcilerimiz ve ziyaretçilerimizi de burada bir arada görmek bizleri çok mutlu etti' diye konuştu.