Ferhat Göçer'den Spotify Müjdesi

Ferhat Göçer, MSG’nin MESAM ile ortaklaşa yürüttüğü süreç sonucunda yenilenen Spotify sözleşmesi ve Türkiye’deki otel ve konaklama tesislerinin lisanslama faaliyetleri hakkında attıkları adımlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Tüm meslektaşlarına ve MSG üyelerine seslenen Ferhat Göçer, eser sahiplerini sevindirecek haberi açıkladı. Yerli, yabancı milyonlarca müzik eserini içeren dijital müzik dinleme platformu Spotify ile uzun süren zorlu görüşmeler yaptıklarını dile getiren Göçer ifadelerinde şunlara yer verdi: “Spotify ile zorlu bir müzakere sonrasında anlaşmamızı yeniledik. Gelir artışı başta olmak üzere siz üyelerimiz lehine talep ettiğimiz bütün şartlar Spotify tarafından kabul edilmiştir. Hak mücadelesi ve istediğimizi almak uzun zaman ve sabır istiyor ama mali şartlar açısından bu sabrımıza değecek kazanımları elde ettiğimizi müjdelemek istiyorum.”

MSG ve MESAM’ın, ülkemizdeki otelleri ve konaklama tesislerini lisanslamak için kurdukları MSF, (Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu) bu doğrultuda bakanlığın çıkardığı genelge ile önemli bir çalışmaya imza attı. MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer “Mayıs ayında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge ile turizm işletme belgeli otellere ve konaklama tesislerine müzik lisans belgesi zorunluluğu getirildi, haziran ayından bugüne mevcut lisanslı 2.000 civarı otelin üzerine ek toplamda 3.500’den fazla otel ve konaklama tesisi federasyonumuza başvurup lisans bedeli ödeyerek bizlerle anlaşma yaptı.” dedi. Bu yıl sonuna kadar hedeflerinin bu sayıları iki katına çıkarmak olduğunu söyleyen sanatçı gerek pandemi gerekse meslek birlikleri arasındaki sürtüşmeler nedeni ile durma noktasına gelen umuma açık mahallerin lisanslama gelirlerini toplayıp eser sahiplerine ulaştırmak istediklerini dile getirdi.

Bu mücadelenin en can alıcı noktasını MSG VE MESAM işbirliği olarak nitelendiren MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, diğer tüm müzik meslek birliklerini güçlerini birleştirerek ortak hareket etmeye davet etti. Bu birlikteliğin ulusal kurum ve platformlarla sürdürülen mücadelede önemini vurguladı. Göçer’in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

‘’Bugün sizlerle önemli bir gelişmeyi paylaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Son zamanlarda süren zorlu görüşme ve pazarlıkların ardından, uluslararası müzik platformu Spotify ile var olan sözleşmemizi talep ettiğimiz şartlar doğrultusunda başarıyla yeniledik. Bu zorlu müzakere sürecinde, gelir artışı da dahil olmak üzere üyelerimiz lehine talep ettiğimiz bütün şartlar Spotify tarafından kabul gördü.

Hak mücadelesi her zaman zordur ve bazen istediğimizi elde etmek uzun zaman alabilir. Ancak, sabırla devam eden çalışmalarımızın mali açıdan değerli sonuçlar doğurduğunu müjdeliyoruz.

Bilindiği üzere, MSG ve MESAM olarak ülkemizdeki otelleri ve konaklama tesislerini lisanslamak adına MSF isminde bir federasyon oluşturduk. Mayıs ayı itibarıyla bakanlığımız tarafından çıkarılan genelge ile Türkiye'de turizm işletme belgeli otellere ve konaklama tesislerine müzik lisans belgesi alma zorunluluğu getirildi.

Haziran ayından bu yana, mevcut lisanslı otellerin yanı sıra, 3.500'den fazla otel ve konaklama tesisi federasyonumuza başvurdu ve lisans bedeli ödeyerek bizlerle anlaşma sağladı. Bu yıl sonuna kadar bu sayının en az iki katına çıkmasını ve umuma açık mahallerin lisanslama gelirlerini, geçmişte pandemi ve meslek birlikleri arasındaki sürtüşmeler nedeniyle alamadığımız tutarları toplayarak üyelerimize ulaştırmayı hedefliyoruz.

Bu başarıları elde ederken desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize, sektör temsilcilerimize ve siz değerli basın mensuplarına teşekkürlerimizi sunarız.’’