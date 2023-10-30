Ferhat Göçer'den Kıbrıs'ta bayraklı kutlama

Şarkıcı ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Başkanı Ferhat Göçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Girnelilere unutulmaz bir konser verdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1000 kişinin katılımıyla, 1000 bayrakla coşkuyla kutlandı.

Şarkıcı Ferhat Göçer repertuarında hem sevilen şarkılarına hem de marşlara yer vererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye bayraklarıyla donatılan Girne’de, unutulmaz anlar yaşattı.

Vazifemiz Cumhuriyeti korumak diyen Göçer “Bir yangın yerinin ortasında, hiç solmayacak bir yıldız gibi ilelebet parlayacak bir yıldız gibi Cumhuriyet. Onu korumak ve yüceltmek bizlerin ve bizden sonraki kuşakların en kutsal vazifesidir.” dedi.