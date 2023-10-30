  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Ferhat Göçer'den Kıbrıs'ta bayraklı kutlama

Ferhat Göçer'den Kıbrıs'ta bayraklı kutlama

Yayınlanma:
Ferhat Göçer'den Kıbrıs'ta bayraklı kutlama
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye bayraklarıyla donatılan Girne, yeni yüzyılı marşlarla kutladı.

Şarkıcı ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Başkanı Ferhat Göçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Girnelilere unutulmaz bir konser verdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1000 kişinin katılımıyla, 1000 bayrakla coşkuyla kutlandı.

Şarkıcı Ferhat Göçer repertuarında hem sevilen şarkılarına hem de marşlara yer vererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye bayraklarıyla donatılan Girne’de, unutulmaz anlar yaşattı.

Vazifemiz Cumhuriyeti korumak diyen Göçer “Bir yangın yerinin ortasında, hiç solmayacak bir yıldız gibi ilelebet parlayacak bir yıldız gibi Cumhuriyet. Onu korumak ve yüceltmek bizlerin ve bizden sonraki kuşakların en kutsal vazifesidir.” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
GÖKÇE herkesi büyüledi!
GÖKÇE herkesi büyüledi!
Çirkin, haftada iki kez Beyoğlu Hope Alkazar’da sahnelenecek
Çirkin, haftada iki kez Beyoğlu Hope Alkazar’da sahnelenecek
Efes Kültür Yolu Festivali Başladı
Efes Kültür Yolu Festivali Başladı
DEV İSTANBUL tablosunda final yapıldı
DEV İSTANBUL tablosunda final yapıldı
Göksel Bakırköy'ü Salladı
Göksel Bakırköy'ü Salladı
Gökhan Özen 3. Konserinde sold out oldu
Gökhan Özen 3. Konserinde sold out oldu
İZKİTAP’a yoğun ilgi
İZKİTAP’a yoğun ilgi