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Fenerbahçe'den NFT Sanat Sektörüne Dev Adım: Efsane "Vakt-i Fener" Tablosu Artık NFT!

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Fenerbahçe'den NFT Sanat Sektörüne Dev Adım: Efsane "Vakt-i Fener" Tablosu Artık NFT!
Fenerbahçe'nin dijital dünyadaki atılımı dur durak bilmiyor! Geleceği yakalamaya çalışan ve teknolojik yeniliklere hızla uyum sağlayan Feerbahçe, Türk spor kulüpleri içinde öncülük yaparak, Vakt-i Fener adlı muhteşem tablonun başyapıt niteliğindeki iki bölümünü NFT olarak sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Fenerbahçe'nin dijital dünyadaki atılımı dur durak bilmiyor! Geleceği yakalamaya çalışan ve teknolojik yeniliklere hızla uyum sağlayan Feerbahçe, Türk spor kulüpleri içinde öncülük yaparak, Vakt-i Fener adlı muhteşem tablonun başyapıt niteliğindeki iki bölümünü NFT olarak sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Fenerbahçe'nin Dijital Sanatla Buluşması

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Fenerbahçe Balosu" bu yıl 7 Ekim'de Amerika Fenerbahçeliler Derneği tarafından "Cumhuriyetimizin Işığında 100 Yıl Gururla" temasıyla organize ediliyor. Ancak bu sene balo, Fenerbahçe için bir diğer ilki de beraberinde getiriyor.

NFT'nin Gücü Adına

Bu özel etkinlikte, Fenerbahçe'nin tarihine ışık tutan Vakt-i Fener tablosundan iki özel bölüm NFT olarak satışa sunulacak. Fenerbahçe'nin sembolik logosunun, adım adım Atatürk portresine dönüşümünü anlatan ve 1988-89 sezonunda 103 golle kazandığı şampiyonluğunun resmedildiği bu iki eşsiz parça, sanat dünyasına ve Fenerbahçe taraftarlarına ayrı bir değer katıyor.

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Kültür-sanat
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