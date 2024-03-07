'Female Soul - Kadın Ruhu' Sergisi Kaş Sanat Galerisi'nde!

Kaş Sanat Galerisi’nin sponsorluğunda kadınların haklarını ve özgürlüklerini vurgulamak amacıyla kutlanan 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde, sanata gönül vermiş, düşünce özgürlüğünü savunan ve topluma güçlü mesajlar vermek isteyen 8 yenilikçi sanatçı kadın, “Female Soul - Kadın Ruhu” isimli sergi projesiyle büyük beğeni topladılar.

Prof. Nilay Kan Büyükişliyen’in küratörlüğünü yaptığı sergide yer alan farklı tarzlarda çalışan 8 sanatçı kadın eserleriyle; kadınların çeşitliliği gücüne duyarlılığını topluma aktarmayı hedeflemektedir.

Serginin küratörü Prof.Nilay Kan Büyükişliyen sergi ile ilgili düşüncelerini; “8 Mart Dünya Kadınlar günü, kadınların başarılarına odaklanmak ve onların toplumdaki yerini kutlamak için bir fırsat sunarken “Female Soul - Kadın Ruhu” isimli bu sergi sanat alanındaki kadınlara önemli katkılarını vurgulamak için bir platform sağlamaktadır. Bu etkinlik sanatseverlere ilham verici bir deneyim sunarken, aynı zamanda kadınların sanattaki önemli yerine de dikkat çekiyor olacaktır.“ sözleriyle ifade etti.

Sergiye Katılan Sanatçılar: Nilay Kan Büyükişliyen, Meral Yıldız, Melike Karabulut, Sibel Ünalan, Günsu Saraçoğlu, Birgül Erkan, Gözde Atlas, Deniz Say

Sergi 23 Mart 2024 Cumartesi gününe kadar Kaş Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.