Felaket Tellalı Onur Akay’a “Altın Kalem Ödülü” verildi!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 30 yıldır yazdığı ve TRT repertuvarında yer alan şiirlerini, bestelerinin notalarını, fotoğraflı anılarını ve efsane isimlerle yaptığı özel röportajlarını, 2021 yılında “Görmeden Sevmek” isimli şiir, beste, anı ve röportaj kitabında toplamıştı. 50 bin baskı ile raflardaki yerini alan “Görmeden Sevmek” isimli şiir, anı ve röportaj kitabı 100 bin satış rakamına ulaşınca, Billur Yayınları Onur Akay’ı Altın Kalem Ödülü’ne layık gördü. Akay’a ödülü, yayınevinin sahibi gazeteci ve yazar Yusuf Karahal tarafından takdim edildi.

EN ÇOK SATANLAR LİSTESİNE GİRDİ!

2020’de konservatuvar fakülteleri için “Türk Musikisinde Makamların Oluşması ve Seyir Tekniği” isimli bir ders kitabı da çıkaran Onur Akay’ın, “Görmeden Sevmek” isimli bu kitabında ise çok sayıda efsane sanatçı ile ilgili bilinmeyen sırlar gün yüzüne çıktı. Münir Nurettin Selçuk, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Behiye Aksoy, Zeki Müren, Gönül Yazar, Ajda Pekkan ve Orhan Gencebay gibi çok sayıda efsane sanatçı ile ilgili bilinmeyen sırlar, 2021 yılının ikinci yarısında magazin gündeminde de yer alınca, kitap yoğun talep gördü ve en çok satanlar listesine girmeyi de başardı. 20 yıl üzerinde çalıştığı kitabın önsözünü TRT sanatçısı Cengizhan Sönmez yazarken, sunum yazısını ise 2000 yılında büyük şair Cemal Safi yazdı. Kitapta Onur Akay’ı Müzeyyen Senar, Avni Anıl, Semahat Özdenses, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça gibi efsane isimler anlattı.