FEHMİ ÖZTÜRK’TEN SİNEMA DÜNYASINA ADIM

2007’den 2016 yılına dek çeşitli dizi ve film projelerinde Yardımcı Yönetmenlik ve Yönetmenlik yapan Kıbrıslı yönetmen Fehmi Öztürk, sinema sektöründe de ilk adımlarını atmaya başladı. Kariyerinde sırasıyla İlişki Durumu Karışık, Gülümse Yeter, Bizim Hikaye ve Yasak Elma dizilerinde ikinci yönetmen olarak çalışan Öztürk, Çatı Katı Aşk dizisinin de yönetmenliğini yapmıştı. Öztürk’ün sinema dünyasına attığı ilk adımlar ise kısa metrajlı Free Fun ve Bir Annenin Sonatı ile oldu.

“Free Fun” İle Sinema Dünyasında İlk Adım

Senaristliğini, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği ilk kısa filmi Freen Fun’ı Kasım 2019’da çeken Fehmi Öztürk, filmiyle uzun bir festival yolculuğuna çıktı. Yönetmenin ilk kısa filmi, dünya prömiyerini Mart ayında gerçekleştirilen ve Washington’un en eski bağımsız film festivali olan 21. D.C. Independent Film Festivali’nde yapmıştı. Başrollerinde Mustafa Kınalı, Tuvana Türkay, Serdal Ay, Hazal Benli, Gülbin Dolmaç ve John Rey’in yer aldığı Free Fun, ulusal ve uluslararası arenada birçok film festivaline katılıp ödüllerle döndü. Filminde aile içi ikiyüzlülüğü işleyen yönetmen Fehmi Öztürk’ün aile üçlemesinin ilk halkası olan film, “Oyun insanının gerçeği midir, yoksa gerçek insanın oyunu mudur?” sorusuna cevap arıyor.

Fehmi Öztürk’ten İkinci Kısa Film: Bir Annenin Sonatı

Fehmi Öztürk’ün çekimlerini kısa süre önce bitirdiği ikinci kısa metraj filmi olan “Bir Annenin Sonatı” da dünya prömiyerini 3-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yapacak. Yarışmada yer alan 12 film arasında kendine yer bulan Bir Annenin Sonatı, yönetmenin aile üçlemesinin ikinci filmi olma özelliğini taşıyor. Başrollerinde Hatice Aslan ve Nesrin Cavadzade’nin yer aldığı film, her zamanki gibi problemli bir gün geçiren anne ve kızı arasındaki sürece odaklanıyor.

Yönetmenin aile üçlemesinin son halkası olan “Gayrı-resmi Bir Ailenin Pek Müşterek Hikayesi” filminin ise fon bulma çalışmaları devam ediyor