Fatih'teki 1600 yıllık açık hava Bizans sarnıcı restore ediliyor

Bizans İmparatoru 1. Leon (457-474) döneminde General Aspar tarafından 5,20 metre kalınlığında 5 tuğla ile 5 küçük taş dizisi şeklinde inşa ettirilen sarnıca, tarihinde ilk kez bilimsel bir müdahale yapılacak.

Gerçek derinliği 10 metre civarında olan sarnıç, 150 metreye 150 metrelik büyük bir alanı kaplıyor.

Tarihi sarnıcın, Fatih Belediyesince hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 2020'de Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.

Demir iskelelerin kurulduğu sahada restorasyon çalışmalarına başlandı.