Son Dakika
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Eylüldeki tüm operasyonlarda 145 terörist etkisiz hale getirildi
Fatih'teki 1600 yıllık açık hava Bizans sarnıcı restore ediliyor
Fatih Belediyesi, İstanbul'daki 3 açık hava sarnıcından biri olan, "Yavuz Sultan Selim Sarnıcı" diye de bilinen Çukurbostan'daki Aspar Sarnıcı'nın restorasyonuna başladı.
KÜLTÜR-SANAT 05.10.2022, 13:28
Bizans İmparatoru 1. Leon (457-474) döneminde General Aspar tarafından 5,20 metre kalınlığında 5 tuğla ile 5 küçük taş dizisi şeklinde inşa ettirilen sarnıca, tarihinde ilk kez bilimsel bir müdahale yapılacak.
Gerçek derinliği 10 metre civarında olan sarnıç, 150 metreye 150 metrelik büyük bir alanı kaplıyor.
Tarihi sarnıcın, Fatih Belediyesince hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 2020'de Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.
Demir iskelelerin kurulduğu sahada restorasyon çalışmalarına başlandı.
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 05.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 04.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 04.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 03.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 02.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 01.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
19
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2022
|İmsak
|05:33
|Güneş
|06:57
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:12
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:07
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
|14. Karagümrük
|7
|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Osasuna
|7
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Villarreal
|7
|12
|9. Valencia
|7
|10
|10. Rayo Vallecano
|7
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|7
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Espanyol
|7
|5
|17. Sevilla
|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1