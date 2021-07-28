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FATİH ERTÜR’DEN "EYŞAN"

ÜNLÜ VOKAL KOÇU FATİH ERTÜR’DEN HANDE ÜNSAL İMZALI YENİ SİNGLE ÇALIŞMASI  “EYŞAN” YAYINDA!

FATİH ERTÜR’DEN "EYŞAN"

Güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren,  Ajda PekkanSelami ŞahinEbru GündeşIşın KaracaİzelDeniz SekiFerhat Göçer gibi birçok ünlü isimle hem stüdyoda hem de sahnede çalışmış olan Fatih Ertür, “Eller Yansın” adlı şarkısının ardından, yeni single çalışması “Eyşan” ı müzik severlerin beğenisine sunuyor.

Sözleri popüler müziğin en iyi kadın sanatçılarından Hande Ünsal’ın imzasını taşıyan şarkının, müziği ise Gökhan Türkmen’in de albümüne bir çok bestesiyle destek olan  Mert Carim’e ait. Şarkının aranjesi ise son dönemin hit gruplarından Sakiler Grubu üyesi  Serkan Balkan tarafından yapıldı. Klibin yönetmenliğini Gökhan Özdemir üstlendi.

Fatih Ertür’ün “Eyşan” adlı yeni çalışması 27 Temmuz Salı günü Sözer Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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FATİH ERTÜRDEN EYŞANFatih ErtürEller Yansın
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