Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin koronavirüs corona korona survivor
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma...
Türkiye'de 8 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 8 bin 314 kişinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte...
Örnek olmak açısından aşı oldum
Örnek olmak açısından aşı oldum
Sol örgütlerin kırsal kadroları tamamen tasfiye edilmiştir
Sol örgütlerin kırsal kadroları tamamen...

Fas, Türkiye'den temin edilen 3 binden fazla tarihi belgeyle arşivini zenginleştirdi

Fas, Türkiye'den temin edilen 3 binden fazla tarihi belgeyi devlet arşivine kattı.

Fas, Türkiye'den temin edilen 3 binden fazla tarihi belgeyle arşivini zenginleştirdi

Fas, iki ülke arasındaki iş birliği protokolü kapsamında Türkiye'den temin edilen 3 binden fazla tarihi belgeyi devlet arşivine kattı.

Fas Kurtuluş Ordusu Üyeleri ve Direnişçiler Birliği Yüksek Komiseri Mustafa el-Kesiri, başkent Rabat'ta bir sempozyumda yaptığı konuşmada, tarihi belgelerin Fas Arşiv Kurumu ile iş birliği çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından elde edildiğini söyledi.

"Geçen yıl aralık ayına kadar Türkiye'den 3 bin 292 tarihi belge temin ettik." ifadelerini kullanan Kesiri, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Türkiye ile Fas arasında Eylül 2016'da devlet arşivleri alanında iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Bu kapsamda iki ülke arşivlerinde uygulanan elektronik ve çağdaş teknoloji ile restorasyon uygulamaları konusundaki tecrübelerden karşılıklı yararlanmak amacıyla uzman teatisinde bulunulması öngörülmüştü.

Anlaşma ayrıca, arşiv alanında yayınların değişimi, bu alanda ilmi toplantılar ve sergiler düzenleme imkanı sağlıyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.