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FARKLI TÜRLERi MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTURUYOR

Canlı müziğin popüler adresi Jolly Joker, Ekim ayında sevilen sanatçılarla müzikseverleri buluşturmayı sürdürüyor.

FARKLI TÜRLERi MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTURUYOR

Moduna, havana, kafana tam da sana göre konserler hız kesmeden Ekim ayında da Jolly Joker’de devam ediyor. Vadistanbul ve Kartal İst-Marina hafta sonu programıyla müzikseverleri Türkiye’nin sevilen isimleriyle buluşturacak. 2008 yılında İstanbul’da müzikal yolculuğuna başlayan canlı müziğin popüler adresi Jolly Joker, geçen yıllar içinde 10 şehirde 12 mekanla büyük bir aileye dönüştü. Farklı türlerin sevilen isimlerini sahnesinde ağırlayıp canlı konser deneyimini misafirlerine üst düzeyde yaşattı.  ‘Sana Göre’ olan müziği bilen, ‘Moduna Göre’ olan müziğe programlarında yer veren Jolly Joker, sahnesini müzikal çeşitliliğe açarak bu alandaki öncü kimliğini de koruyor.

Vadistanbul Ekim Programı

15 Ekim Cuma - Koray Avcı 16 Ekim Cumartesi - Hakan Altun 22 Ekim Cuma - Ayta Sözeri 23 Ekim Cumartesi - Merve Özbey 29 Ekim Cuma - Derya Bedavacı  

Kartal İst-Marina Ekim Programı

13 Ekim Çarşamba-Yüzyüzeyken Konuşuruz 15 Ekim Cuma - Derya Bedavacı 16 Ekim Cumartesi - Merve Özbey 20 Ekim Çarşamba - Melek Mosso 22 Ekim Cuma -Berkay 23 Ekim Cumartesi - Ayta Sözeri 30 Ekim Cumartesi - Simge

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Jolly Joker Vadi İstanbulJolly Joker Kartal İstMarina
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