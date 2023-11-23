  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Expats dizisi 26 Ocak'ta yayında

Expats dizisi 26 Ocak'ta yayında

Yayınlanma:
Expats dizisi 26 Ocak'ta yayında
Prime Video, başrollerini Nicole Kidman, Sarayu Blue ve Ji-young Yoo'nun paylaştığı Lulu Wang imzalı Expats dizisinin 26 Ocak 2024'te yayınlanmaya başlayacağını duyurdu.

Hong Kong'da geçen altı bölümlük drama dizisinin ilk görseli yayınlandı

Prime Video altı bölümlük Expats dizisinin 26 Ocak 2024 günü yayınlanmaya başlayacağını duyurdu. Janice Y. K. Lee'nin dünya çapında çok satan The Expatriates adlı romanından uyarlanan ve Lulu Wang’in yönettiği diziye ait ilk görsel paylaşıldı.

Expats dizisinin kadrosunda Oscar ve Emmy ödüllü Nicole Kidman (Big Little Lies, The Undoing), Sarayu Blue (Never Have I Ever, Blockers), Ji-young Yoo (The Sky Is Everywhere, Smoking Tigers), Brian Tee (Chicago Med, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) ve Jack Huston (House of Gucci, Fargo) rol alıyor. Kidman ve Lulu Wang’in aynı zamanda yönetici prodüktörlüğünü üstlendiği dizinin Avrupa prömiyeri 9 Ekim'de BFI Londra Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleşecek.

2014 yılında çalkantılı bir dönemin yaşandığı Hong Kong'da geçen Expats, ani bir aile trajedisinden sonra hayatları kesişen üç Amerikalı kadın - Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) ve Mercy’nin (Ji-young Yoo) etrafında gelişiyor. Ayrıcalıklı yaşamların sorgulandığı dizi, mağduriyet ile suçluluk arasındaki çizgi bulanıklaştığında neler olabileceğini gözler önüne seriyor. Dizide Margaret'in kocası Clarke'ı Brian Tee ve Hilary'nin kocası David'i Jack Huston canlandırıyor.

Expats dizisinin yaratıcısı, yönetmeni ve yazarı Lulu Wang aynı zamanda Local Time adına Daniele Melia ile birlikte dizinin yönetici prodüktörlüğünü üstleniyor. Diğer yönetici prodüktörler arasında Nicole Kidman, Blossom Films (Rabbit Hole, Nine Perfect Strangers) adına Per Saari, senarist Alice Bell (The Beautiful Lie, The Slap), Per Capita Productions (After Yang, Bones and All) adına Theresa Park ile Stan Wlodkowski (The Old Guard) yer alıyor. Vera Miao (Two Sentence Horror Stories), Gursimran Sandhu (Game of Thrones) ve Janice Y. K. Lee de Expats dizisinde Bell ve Wang’le beraber senarist olarak görev alıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Açıldı
Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Açıldı
Hayata kız çocukların gözünden bakan sergi
Hayata kız çocukların gözünden bakan sergi
İşte bu haftanın yeni filmleri
İşte bu haftanın yeni filmleri
Yılmaz Erdoğan’dan “İnci Taneleri” geliyor
Yılmaz Erdoğan’dan “İnci Taneleri” geliyor
“Sağol Atam” belgesel filminin galasında izdiham!
“Sağol Atam” belgesel filminin galasında izdiham!
Emma Shapplin 19 Şubat’ta İstanbul’a geliyor
Emma Shapplin 19 Şubat’ta İstanbul’a geliyor
Melis Fis'ten "Melodram"
Melis Fis'ten "Melodram"