Expats dizisi 26 Ocak'ta yayında

Hong Kong'da geçen altı bölümlük drama dizisinin ilk görseli yayınlandı

Prime Video altı bölümlük Expats dizisinin 26 Ocak 2024 günü yayınlanmaya başlayacağını duyurdu. Janice Y. K. Lee'nin dünya çapında çok satan The Expatriates adlı romanından uyarlanan ve Lulu Wang’in yönettiği diziye ait ilk görsel paylaşıldı.

Expats dizisinin kadrosunda Oscar ve Emmy ödüllü Nicole Kidman (Big Little Lies, The Undoing), Sarayu Blue (Never Have I Ever, Blockers), Ji-young Yoo (The Sky Is Everywhere, Smoking Tigers), Brian Tee (Chicago Med, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) ve Jack Huston (House of Gucci, Fargo) rol alıyor. Kidman ve Lulu Wang’in aynı zamanda yönetici prodüktörlüğünü üstlendiği dizinin Avrupa prömiyeri 9 Ekim'de BFI Londra Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleşecek.

2014 yılında çalkantılı bir dönemin yaşandığı Hong Kong'da geçen Expats, ani bir aile trajedisinden sonra hayatları kesişen üç Amerikalı kadın - Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) ve Mercy’nin (Ji-young Yoo) etrafında gelişiyor. Ayrıcalıklı yaşamların sorgulandığı dizi, mağduriyet ile suçluluk arasındaki çizgi bulanıklaştığında neler olabileceğini gözler önüne seriyor. Dizide Margaret'in kocası Clarke'ı Brian Tee ve Hilary'nin kocası David'i Jack Huston canlandırıyor.

Expats dizisinin yaratıcısı, yönetmeni ve yazarı Lulu Wang aynı zamanda Local Time adına Daniele Melia ile birlikte dizinin yönetici prodüktörlüğünü üstleniyor. Diğer yönetici prodüktörler arasında Nicole Kidman, Blossom Films (Rabbit Hole, Nine Perfect Strangers) adına Per Saari, senarist Alice Bell (The Beautiful Lie, The Slap), Per Capita Productions (After Yang, Bones and All) adına Theresa Park ile Stan Wlodkowski (The Old Guard) yer alıyor. Vera Miao (Two Sentence Horror Stories), Gursimran Sandhu (Game of Thrones) ve Janice Y. K. Lee de Expats dizisinde Bell ve Wang’le beraber senarist olarak görev alıyor.