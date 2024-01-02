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Evrim Sanat, 2024’e Karma Sergi İle Merhaba Dedi

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Evrim Sanat, 2024’e Karma Sergi İle Merhaba Dedi
Yılbaşı Karma Resim Sergisi 30 Aralık 2023 Cumartesi günü Evrim Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergiye katılan sanatçılar, koleksiyonerler ve davetliler keyifli bir açılış ile yeni yıla merhaba dediler.

Sergide birbirinden değerli 54 sanatçının farklı tekniklerle hazırlanmış eserleri sanat izleyicisi ile buluştu.

Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci ise;

“ Yeni yılın dünyaya ve ülkemize sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Evrim Sanat Galerisi’nde farklı tekniklerle hazırlanmış birbirinden değerli sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyoruz. 2024 yılında da kıymetli sanatçıların seçkin sergileriyle buluşmaya devam edeceğiz. “ dedi.

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Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 17 Ocak 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir

Kaynak:Haber Kaynağı

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