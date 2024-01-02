Evrim Sanat, 2024’e Karma Sergi İle Merhaba Dedi

Yılbaşı Karma Resim Sergisi 30 Aralık 2023 Cumartesi günü Evrim Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergiye katılan sanatçılar, koleksiyonerler ve davetliler keyifli bir açılış ile yeni yıla merhaba dediler.