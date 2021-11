EVRENCAN GÜNDÜZ BABASINI VE DEDESİNİ ANLATTI: ‘BİR ÖYLE BİR BÖYLE JİMİ’

Evrencan Gündüz temmuzda yayınladığı ‘Anadolu Funk: Vol 1’ albümünün ilk klibi ‘Bir Öyle Bir Böyle( Jimi Hendrix)’ Youtube’da yayınlandı. Evrencan’ın, dedesi Adanalı Rıza’yı ve babası Asım Can Gündüz’ün Jimi Hendrix hayranlığını anlattığı şarkıya eşlik eden görüntüler Kalkan’ın Bezirgan Köyünde çekildi. Geçmişin güzel değerlerini bugüne taşıma iddiasıyla yola çıkan Evrencan Gündüz ‘Bir Öyle Bir Böyle (Jimi Hendrix)’ şarkısıyla eski ve yeni neslin beğenilerini bir araya getiriyor.

Yeni albümü Anadolu Funk: Vol 1’i 9 Temmuz’da çıkaran Evrencan Gündüz 70’lerde çok popüler olan “Anadolu Rock” sound’unu modern bir yorumla “Anadolu Funk”a dönüştürerek dinleyiciyi kimsenin birbirine yabancı olmadığı zamanlara götürmüştü. Evrencan büyük ilgi gören ‘Bir Öyle Bir Böyle (Jimi Hendrix) ‘ şarkısını kliplendirdi. Hey Douglas ile ortak bir çalışma olan şarkı, albümün “Türk insanının kendini yuvada hissettiği , birlik ve aile olma kavramlarının tekrar hatırlandığı o günlere dönmek “ misyonunu da kusursuz bir şekilde yerine getiriyor.

Klipte oynayanların Bezirgan köyünün sakinleri olduğunu söyleyen Evrencan Gündüz “Anadolu müziğini güncel funk ezgileriyle buluştururken sahip olduğumuz o candan , o hakiki değerleri bir kez daha hatırlatmak, anmak istedik.Bunu da deneyimleyebileceğimiz en güzel yer bir köydü ve yol bizi Bezirgan’a götürdü. Amacımız köy hayatının hem güzelliklerini hem zorluklarını anlamak; bir ağaca, toprağa, bir hayvana, hanelerine ama en başta birbirlerine nasıl sahip çıktıklarını görmek, neden milletin efendisi olduklarını anlamak ve atalarımızın bu denli başımızın üstüne koyduğu bu emekçi insanları yakından tanımaktı.” dedi.

ŞARKININ HİKAYESİ

Adanalı Rıza'nın bir oğlu var

Oğlu işten güçten yoksun ne anlar

Onun gözü başka yerde

Aklı fikri Jimi Hendrix'te

Evrencan Gündüz şarkının bu dört dizesinde anlatmak istediklerini kendi sözleriyle şöyle özetliyor: “Bu şarkıyı sevgili babam için yazdım. Adanalı Rıza’nın oğlu olan Asım Can Gündüz ailenin en çılgın çocuğuymuş. Jimi Hendrix hayranıydı babam. Klibin kahramanı olan çocuğumuzda köyde doğup büyüyen ama kendini Jimi’nin müziğine kaptırmış ,hayalleri olan bir çocuk. Tarlada çalışırken her uyuyakaldığında rüyasında kendi Jimi’sini görüyor , gitarıyla dünyayı kurtarıyor. Jimi’ye yazılan rock’n roll funk bir türküde hem dedemi hem babamı ölümsüzleştirmiş olduk.”

NOT: Evrencan Gündüz’ün Nisan ‘da yayınlanması planlanan sonraki albümü ‘Anadolu Funk Volume 2’nun çıkış parçası ‘Bozacı’ 10 Aralık’ta dinleyicilerle buluşacak. ‘Bozacı’nın Dalyan’da çekilen klibi şimdiden hazır!