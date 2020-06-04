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EVİN CAZ HALİ KONSERLERİ DEVAM EDİYOR

Akbank Sanat, Haziran ayında da kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturuyor.

EVİN CAZ HALİ KONSERLERİ DEVAM EDİYOR

30. Akbank Caz Festivali Akbank Sanat Instagram sayfasında “Evin Caz Halikonserleri ile devam ediyor.

Yoğun ile gören “Evin Caz Hali” konserler serisi Sanat Deliorman & Her Jazz Bros ve Can Tutuğ & Aytaç Aydoğdu Duo ile Haziran ayında da devam edecek. Sanat Deliorman, piyanist Baturay Yarkın ve kontrbasçı Enver Muhamedi’nin önceden yapmış olduğu kayıtlar üzerine solo vokal performans sergileyecek.

Konserler cuma akşamları saat: 20.00’da Akbank Sanat Instagram hesabında canlı izlenebilecek.

AKBANK SANAT CAZ GÜNLERİ KONSERİ

05 Haziran Cuma - Sanat Deliorman & Her Jazz Bros

19 Haziran Cuma - Can Tutuğ & Aytaç Aydoğdu Duo

Anahtar Kelimeler:
Evin Caz HaliKonserAkbankSanatSosyal Medya
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