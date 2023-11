Evgeny Grinko, 25 Aralık’ta Zorlu Psm’de Unutulmaz Bir Konser Verecek

Dinleyicilerini düşsel yolculuklara çıkaran tarzıyla müzikseverlerden yoğun ilgi gören Evgeny Grinko, Türkiye turnesini 10 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nden başlatacak. Ardından Çanakkale, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Konya ve Ankara’da hayranlarıyla buluşacak olan ünlü piyanist, 25 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza atacak. BWO Entertainment organizasyonuyla, Citta Invest ana sponsorluğunda Zorlu PSM’de müzikseverler ile buluşacak olan Evgeny Grinko, Youtube’da 45 milyon kez dinlenen ve müzik listelerini alt üst eden “Valse” bestesinin yanı sıra “Jane Maryam”, “Serenade” ve “Once Upon A Time” gibi eşsiz eserlerini de seslendirecek. Besteci ve piyanist kimliğinin yanı sıra konserlerinde gitar ve davul performansları da büyük ilgi gören Evgeny Grinko, Zorlu PSM konserinde müzikseverleri yeni sürprizleriyle şaşırtacak. Biletleri satışa çıktığı andan itibaren hızla tükenen Evgeny Grinko’nun biletlerine biletix ve Passo’dan ulaşabilirsiniz.

EVGENY GRINKO: 1984 yılında Rusya’nın Jukovski adında küçük bir yerleşim yerinde doğan Evgeny Grinko, ilginç müzik kariyeri ile karşımıza çıkıyor. Gençlik yıllarında punk rock tarzında müzik yapan gruplarda davul çalan ve ilk bestesini 16 yaşında üyesi olduğu punk grubu için yapan Grinko, tür değişikliği kararıyla klasik müziğe yöneliyor. 22 yaşında piyano ve klasik müziğe ilgi duyan ve bu yaşlarda piyano çalmayı öğrenen müzisyen aynı zamanda ileri yaşlarda enstrüman eğitimi almak konusundaki ön yargıları da bir kez daha yıkmış oluyor. Evgeny Grinko’nun müzik tarzında bu denli köklü bir dönüşüm yapmasının önünü açan en belirgin konulardan biri Joy Division’un ‘Love Will Tear Us Apart’ şarkısını bir ordu bandosu için yeniden düzenlemesi. Bu düzenleme onun için adeta bir dönüm noktası diyebiliriz. Grinko, bu yeni müzik tarzını benimsemesinin bir diğer sebebi olarak Tiny Mouse Tales albümü için, “Plaktan duymaya alıştığım bazı eski masalların atmosferini yeniden yaratmaya çalıştım” diyor. Ülkemizde de geniş bir hayran kitlesi bulunan Evgeny Grinko’nun en popüler bestesi aynı zamanda ilk video klip şarkısı olan Valse … Boş bir arazide ağzında sigarası ile piyano başında olabildiğince doğal çekilen klip, 23 milyona yakın izlenme oranına sahip. Klibin hikayesine gelince piyano başında deneme yaparken yönetmenin kayda girdiğini ve planladıklarının aksine o kaydı klipleştirmeye karar verdiğini aktaran Grinko, klip bitene kadar sigara içmek zorunda kalmış. Grinko’nun eserlerinde edindiği farklı müzik deneyimlerinin ve yaşadığı coğrafyanın izlerini gözlemleyebiliyoruz. Sanatçının “Morning in Pripyat” şarkısı Kuzey Ukrayna’da yer alan Pripyat şehrini anlatıyor. 70’lerde Çernobil Nükleer Santrali için inşa edilen şehir 1986’da Çernobil patlamasından dolayı boşaltılmıştı.