ESRA SEZER'İN SON SINGLE ÇALIŞMASI "SENİ SEVİYORUM" YAYIMLANDI

Sözü, müziği Erman Türköz ve Hüsamettin Hüner imzası taşıyan şarkının aranjesini Erman Türköz üstlendi ve aynı zamanda vokallerde Esra Sezer'e eşlik etti.
Şarkının canlı enstrüman kayıtlarında; gitarlar ve piyano Erman Türköz, yaylılar Smyrna, ud Burak Pekuyar imzası taşıyor.
Şarkının mix ve mastering çalışması Gökhan Erken tarafından yapıldı.
Pandemi şartlarında, sosyal mesafe korunarak ve yedi kişilik bir ekiple Mft Production stüdyolarında çekilen klibin yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı, görüntü yönetmenliğini ise Ökkeş Kasap üstlendi.
YENİGÜN HABER MERKEZİ