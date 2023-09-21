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Esin İris, bu yazı N’olur Ağla ile dans ettirerek kapatıyor!

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Esin İris, bu yazı N’olur Ağla ile dans ettirerek kapatıyor!
Akustikten alaturkaya, r&b ve hiphop ritimlerinden soft rock’a farklı türleri “pop müzik” çatısı altında işleyerek dinleyicilerine zengin bir müzik kataloğu sunan ve son zamanlarda elektropop tarzında yayınladığı şarkılarla kitlesini bol bol dans ettiren Esin İris, bu yazın kapanışına çok yakışacak sıcak, hareketli bir pop şarkısıyla karşımızda.

Esin İris, yeni şarkısını “N’olur Ağla, bize artık iyi gelmeyen ilişkileri barışçıl şekilde arkamızda bırakıp huzurlu maviliklere ve kendimizi sevdiğimiz güneşli günlere gitme hissi yaratıyor. Yüzleşmekten çekindiğimiz duyguları yaşayıp, sindirip, onlardan bu şekilde uzaklaşabiliriz. Bunu yaparken neşeli bir şarkı açıp kendimizle dans etmekte de hiçbir sakınca yok.:) İşte N’olur Ağla, o şarkı.” diyerek anlattı.

Bitmek üzere olan yazın sıcacık hissini uzun bir süre daha yaşamamızı sağlayacak olan N’olur Ağla’nın sözlerini Esin İris ve Ozan Bozdağ yazarken, bestesinde Esin İris, Orhan Akın ve Ozan Bozdağ’ın imzası yer alıyor. Şarkının aranjörlüğünü ise Emircan İğrek, Spade427 gibi birçok sanatçıyla başarılı şarkılara imza atan Yiğit Avcı üstleniyor.

Projenin eş-prodüktörlüğünü Esin İris ile birlikte üstlenen Cenk Doğruyol’un imzasını ise single için kapak tasarımı ve lirik video yapımında görüyoruz.

Şarkının kayıtları ve editleri Babajim İstanbul Stüdyoları’nda Arın Baykurt tarafından yapılırken, mix’i Arzu Alsan’a, mastering’i Güven Ersoysal’a ait.

Listelerde zirveye oturan besteleri ve şarkı sözleri ile tanıdığımız şarkıcı, söz yazarı ve besteci Esin İris, Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan yeni teklisi "N’olur Ağla" ile dinleyicilerine, yaz mevsiminin mutluluğunu her hissetmek istediklerinde yeniden dinleyebilecekleri, her daim deniz tuzu kokan bir şarkı hediye ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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